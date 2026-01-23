Border 2 Public Review: सनी देओल की दहाड़..., वरुण धवन ने किया सरप्राइज, जानिए 'बॉर्डर 2' पर क्या बोली पब्लिक?

साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) का इंतजार खत्म हुआ और लोगों का मनोरंजन शुरू हुआ है. इस फिल्म को लेकर लोगों ने जो उम्मीद लगाई थीं, वो एकदम सही निकलीं और एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिला. एक नहीं चार-चार सितारों से सजी इस फिल्म ने देशभक्ति का जज्बा चौगुना कर दिया. वहीं, फिल्म 'बॉर्डर 2' की 199 मिनट की जबरदस्त कहानी से लोग सिनेमाघरों की सीटों पर चिपककर रह गए. कुल मिलाकर देश के 77वें गणतंत्र दिवस से पहले मनोरंजन और देशभक्ति का डबल धमाका है. आइए जातने हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने वाले दर्शक ने बॉलीवुड लाइफ को क्या बताया है.
पब्लिक ने स्टार्स की एक्टिंग की तारीफ
फिल्म 'बॉर्डर 2' को थिएटर में देखने पहुंची पब्लिक जब बाहर निकली तो उनसे चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे. इससे साफ पता चल रहा था कि उन्होंने फिल्म के लिए जो पैसा खर्च किया है वो सार्थक साबित हुआ है. फिल्म 'बॉर्डर 2' देखने पहुंची एक मां-बेटी काफी खुश थीं. मां का कहना था कि देशभक्ति की फिल्म थी और ऊपर से सनी देओल की देखना तो बनता है. वहीं, बेटी ने कहा कि सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ ने जबरदस्त एक्टिंग की है. इसके साथ ही कहा उनकी माने तो फिल्म 'बॉर्डर' भी देखी थी. इस तरह से वह इस फिल्म से काफी खुश थीं.
#boder2 को देखकर फैंस को आई पुरानी फिल्म की याद, जानिए जनता ने दिया क्या फैसला? #border2review #SunnyDeol #VarunDhawan pic.twitter.com/ztB3gl1ITFAlso Read
— Bollywood Life Hindi (@BollywoodlifeHi) January 23, 2026
#border2 देखकर क्यों इमोशनल हुए फैंस? #SunnyDeol #VarunDhawan pic.twitter.com/tGeRbPV1VV
— Bollywood Life Hindi (@BollywoodlifeHi) January 23, 2026
दर्शकों ने फिल्म 'बॉर्डर 2' देखने की अपील
फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने पहुंचे एक दर्शक ने बताया है कि ऐसी फिल्में 10-15 साल में एक बार आती हैं. सनी देओल ने तो शेर की दहाड़ से जीत लिया. इसके साथ ही कहा कि वरुण धवन की जबरदस्त एक्टिंग ने ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है. इस फिल्म को हर भारतीय को देखना चाहिए क्योंकि इसमें इमोशन है और युद्ध भी है. वहीं, एक अन्य दर्शक ने फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर कहा कि मूवी बहुत अच्छी बनाई है. इस फिल्म में देश को लेकर काफी कुछ बताया गया है. फिल्म में बॉर्डर और आर्मी को लेकर काफी दिखाया गया है और इसे सभी को देखना चाहिए. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म जबरदस्त कलेक्शन करने वाली है. दरअसल, इसे वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिलने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
