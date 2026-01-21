ENG हिन्दी
Border 2 First Review: Sunny Deol की दहाड़ से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, सीन्स देख 56 इंच का होगा सीना; रिकॉर्ड तोड़ होगी कमाई

Border 2 First Review: फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज के लिए तैयार है. इस फिल्म में सनी देओल की दहाड़ के साथ कई कलाकारों की शानदार एक्टिंग नजर आएगी, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है. आइए आपको बताते हैं कि फर्स्ट रिव्यू फिल्म के बारे में क्या कहता है.

By: Kavita  |  Published: January 21, 2026 12:30 PM IST

Border 2 First Review: Sunny Deol की दहाड़ से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, सीन्स देख 56 इंच का होगा सीना; रिकॉर्ड तोड़ होगी कमाई

Border 2 First Review: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीजो होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम रोल में नजर आएंगे. फिल्म में भारत पाकिस्तान का युद्ध दिखाया जाएगा और इस वजह से फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है. 23 जनवरी को सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है लेकिन उससे पहले फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जिसके बाद बॉर्डर 2 का फर्स्ट रिव्यू भी सोशल मीडिया पर सामने आ गया है, जिसमें फिल्म की खास बातें लिखी गई हैं और इसी पोस्ट से ये साबित हो गया है कि बॉर्डर 2 साल 2026 की बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है.

बॉर्डर 2 का फर्स्ट रिव्यू

बॉर्डर 2 (Border 2) की रिलीज से पहले एक्स का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्म के बारे में बताया गया है. इस पोस्ट ने फिल्म के फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है. अब हर कोई फिल्म की चर्चा कर रहा है. इस ट्वीट में लिखा है, 'वह सीन जहां बॉर्डर 3 की सेंसर स्क्रीनिंग में लोग रोए, तब जब सनी देओल के किरदार ने फिल्म में अपने शहीद बेटे का अंतिम संस्कार किया. भावनाओं से भरा हुआ जो किसी को पिता को रुला देगा. भले ही आर्मी परिवार इमोशनली काफी मजबूत होता है लेकिन आखिर में वह भी इंसान ही होते हैं.'

पढ़ें पोस्ट

कैसी है बॉर्डर 2 में सनी देओल की एक्टिंग?

इसी सोशल मीडिया अकाउंट से एक ओर पोस्ट किया गया, जिसमें फिल्म में सनी देओल के काम की जमकर तारीफ की गई. इस पोस्ट में सनी देओल के अंदाज को शेर का टैग दिया गया. फिल्म में उनकी दहाड़ एक दम बब्बर शेर जैसी लगी है. जिस वजह से वह बॉर्डर 2 में काफी चमके हैं. फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को फैंस 100 नंबर देने वाले हैं. सेंसर स्क्रीनिंग फीडबैक के मुताबिक सनी देओल ने बॉर्डर 2 में मेजर जनरल और महावीर चक्र (MVC) एचएस क्लेर जी के किरदार में जान फूंक देने का काम किया है. वह अपनी एक्टिंग से इस किरदार के साथ न्याय करते दिखाई दिए हैं.

बॉर्डर 2 और बॉर्डर की स्टार कास्ट में अंतर

बता दें कि फिल्म बॉर्डर साल 1997 में बनी थी और उसमें सनी देओल के साथ कई बड़े कलाकार नजर आए और अब बॉर्डर 2 में भी सनी देओल होंगे. मजेदार बात यह है कि सनी देओल अकेले ऐसे एक्टर हैं, जो बॉर्डर के बाद बॉर्डर 2 में भी नजर आए हैं. बाकी इस फिल्म में सभी कलाकार नए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

