Border 2 Review: 'अपने हाथों से दुश्मन की छाती...' ताबड़तोड़ डायलॉग और एक्शन से लैस है सनी देओल की फिल्म, किसने की दमदार एक्टिंग?

Border 2 Review: दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सनी देओल, वरुण धवन की फिल्म 'गदर 2' ने पूरे धमाके के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है. अगर आप भी ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो जाने से पहले पढ़िए हमारी ये रिपोर्ट...

By: Shivani Duksh  |  Published: January 23, 2026 1:48 PM IST

Border 2 Review: 'अपने हाथों से दुश्मन की छाती...' ताबड़तोड़ डायलॉग और एक्शन से लैस है सनी देओल की फिल्म, किसने की दमदार एक्टिंग?

आखिरकार वो समय आ ही चुका है जब बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) रिलीज हो चुकी है. लंबे समय से फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन (Varun Dhawan), दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी (Ahan Shetty), मोना सिंह (Mona Singh), सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) और मेधा राणा (Medha Rana) नजर आए हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म 'बॉर्डर 2' का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. लोग सनी देओल और वरुण धवन की जबरदस्त एक्टिंग की खूब तारीफ कर रहे हैं. ऐसे में हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में फिल्म 'बॉर्डर 2' के बारे में ही बताने वाले हैं. हम आबको बताएंगे कि आपको फिल्म 'बॉर्डर 2' देखनी चाहिए या फिर नहीं... तो फिर देर किस बात की चलिए जानते हैं कि आखिर कैसी है सनी पाजी की फिल्म 'बॉर्डर 2'...

रेटिंग: ⭐⭐⭐ (3)
फिल्म रिव्यू : बॉर्डर 2
निर्देशक - अनुराग सिंह
अवधि : 3 घंटे 18 मिनट

कहानी में क्या है?

फिल्म बॉर्डर 2(Border 2) की कहानी उस समय गढ़ी गई है जब बांग्लादेश अपनी आजादी की जंग लड़ रहा था. उस समय ईस्ट पाकिस्तान की मदद करने के लिए इंडिया भी हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था. उस समय इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कई जगहों पर हमले किए थे. फिल्म की कहानी इन हमलों को बारीकी से दिखाती है. दोस्ती निभाते निभाते ये तीनों दोस्त पाकिस्तान से बदला लेने निकल जाते हैं. अब भई कोई देश में घुसपैठ करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब देना तो बनता है. हमारी सेना किसी को भी धूल चटाने के लिए काफी है. इस काम में सनी देओल इन तीनों की मदद करते हैं. हालांकि इस बदले को लेने के चक्कर में कुछ की तो जान भी चली गई.

सितारों ने दी जबरदस्त परफॉर्मेंस

फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ट्रेनिंग के दौरान तीन गर्म मिजाज लड़कों की मुलाकात दुश्मनी से दोस्ती में बदल जाती है. एक को जमीन पर राज करना आता है तो दूसरा पानी में दौड़ लगाता है. वहीं तीसरे को हवा से बात करने का शौक है. इस तीनों ही किरदारों में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने कमाल कर दिखाया है. वहीं अगर बात की जाए सनी देओल की तो वो फिल्म के हर सीन में शेर की तरह दहाड़ते नजर आए. यहां पर कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म बॉर्डर मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा की परफॉर्मेंस के बिना अधूरी है. इन तीनों हसीनाओं ने छोटा लेकिन दमदार किरदार निभाया है. वहीं फिल्म में दिलजीत दोसांझ सनी देओल को कड़ी टक्कर देते नजर आए.

फिल्म की यूएसपी

फिल्म 'बॉर्डर 2' के जबरदस्त डायलॉग्स और एक्शन ही फिल्म की यूएसपी है. आखिर तक भी आपको समझ नहीं आएगा कि फिल्म में आगे क्या होगा. आप गाना देख रहे होंगे इसी बीच आपको पता चलेगा कि देश पर हमला हो चुका है. शादी का मंडप में मातम छा जाएगा. सोचिए एक लड़की के लिए ये कितना दर्दनाक होगा कि हाथ की मेहंदी हटने से पहले पति की लाश घर आए. जहां जहां लोगों को लगेगा कि कहानी अब बोरिंग हो रही है उसी समय सनी देओल तगड़े डायलॉग्स बोलने शुरू कर देंगे. सनी देओल के तेवर किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है. एक जगह पर तो सनी देओल ने कश्मीर को लेकर भी तंज कसा है.

क्या खटकता है?

फिल्म 'बॉर्डर 2' अपने आप में एक शानदार कहानी है. हालांकि फिल्म 'बॉर्डर 2' से पहले फैंस ने पार्ट बन देखा है. ऐसे में कंपेरीजन होना तो बनता है. लोग फिल्म 'बॉर्डर 2' को बॉर्डर से कंपेयर करके देख रहे हैं. ऐसे में फैंस का कहना है कि पहले पार्ट में सैनिक और उसके परिवारों के इमोशन्स को ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है. इसके अलावा फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेकेंड हाफ में कहीं कहीं मारकाट आपको डरा सकती है. फिल्म में म्यूजिक को और थोड़ी जगह दी जा सकती थी. हालांकि बैकग्राउंड में चल रहा गाना के घर कब आओगे आपका दिल जरुर पिंघला देगा.

फाइनल वर्डिक्ट

कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉलीवुड की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जो कि सच में लोगों के दिल में जगह बना सकती है. हालांकि अगर आप एक्शन पसंद नहीं करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है. इसके अलावा फिल्म 'बॉर्डर 2' का एक एक सीन आपको काफी दिलचस्प लगने वाला है.

