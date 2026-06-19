Cocktail 2 X Review: ओवरएक्टिंग की दुकान बनकर रह गए Shahid Kapoor, जानिए किस एक्ट्रेस ने लूटी महफिल

Shahid Kapoor Kriti Sanon Rashmika Mandanna Cocktail 2 X Review: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की 'कॉकटेल 2' रिलीज हो चुकी है. चलिए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर क्या बातें हो रही हैं.

Cocktail 2 X Review: ओवरएक्टिंग की दुकान बनकर रह गए Shahid Kapoor

Cocktail 2: होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) आखिरकार रिलीज हो चुकी है. फिल्म में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि बीते कुछ समय से इस फिल्म को लेकर लगातार बज बना हुआ है. रिलीज होने के बाद भी लोग लगातार फिल्म 'कॉकटेल 2' के बारे में बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर अपनी ओपिनियन देनी शुरू कर दी है. जहां एक तरफ कुछ लोग फिल्म 'कॉकटेल 2' को मजेदार बता रहे हैं तो कुछ को शाहिद कपूर ओवरएक्टिंग की दुकान नजर आ रहे हैं. फिल्म 'कॉकटेल 2' के बारे में बात करते हुए एक यूजर ने लिखा, कृति सेनॉन ने फिल्म में शानदार एंट्री की है. कॉकटेल 2 में वो कमाल लग रही हैं. वहीं शाहिद कपूर फिल्म में ओवरएक्टिंग करते नजर आ रहे हैं. शायद डायरेक्टर के कहने पर शाहिद कपूर ने ऐसा किया है. वहीं रश्मिका मंदाना ने अपने एक्सेंट से धमाल मचा दिया है. इस बार इन लोगों का थोड़ा जेंडर इश्यू है. मैं कुछ कर रहा होता से सिस लड़कियां कहती हैं कि हैं कुछ कर रही होती... हालांकि फिल्म में कहीं-कहीं एक्टिंग में दिक्कत है. हालांकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा.

फिल्म 'कॉकटेल 2' में कौन बटोर ले गया तारीफ?

एक दूसरे यूजर ने 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) को लेकर लिखा, कृति सेनॉन ने फिल्म 'कॉकटेल 2' में रश्मिका मंदाना को ओवरशैडो कर दिया है. रश्मिका मंदाना ही नहीं बल्कि आलिया भट्ट और शारवरी जैसी टॉप अल्फा एक्ट्रेसेज भी कृति सेनॉन को कड़ी टक्कर नहीं दे पाएंगी. फिल्म में कृति सेनॉन का चार्म और करिज्मा कमाल का लग रहा है. वहीं एक यूजर ने तो कृति सेनॉन को फिल्म की जान बता दिया है.

#KritiSanon arrives with a BANG and literally puts life into #Cocktail2 ?#ShahidKapoor seems to be overacting, not really as himself, but the director had made him to do so#RashmikaMandanna continues FK-up with her accent after #Goodbye #Chhaava #Thamma - this time Gender… — $@M (@SAMTHEBESTEST_) June 19, 2026

फिल्म 'कॉकटेल 2' का क्या होने वाला है हाल?

जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर फिल्म 'कॉकटेल 2' की तारीफ हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है. भले ही कृति सेनॉन के लिए ही सही लेकिन फिल्म 'कॉकटेल 2' को देखने लोग सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं.

'कॉकटेल' की जान थी ये चीज

आपको बता दें कि 'कॉकटेल' (Cocktail) के पहले पार्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की तिकड़ी ने धमाल मचाया था. गौतम कपूर (सैफ अली खान), मीरा गुप्ता (डायना पेंटी) और वेरोनिका डी'कोस्टा (दीपिका पादुकोण) के लव ट्राइएंगल को लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…