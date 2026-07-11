google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Reviews
  • Dhamaal 4 Review: खजाना खोजते-खोजते कहां खोई फिल्म की कहानी, जानिए कहां रह गई कमी?...

Dhamaal 4 Review: खजाना खोजते-खोजते कहां खोई फिल्म की कहानी, जानिए कहां रह गई कमी?

Ajay Devgn, Arshad Warsi and Javed Jaffrey Film Dhamaal 4 Review: फिल्म 'धमाल 4' के जरिए अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है. चलिए जानते हैं कि ये फिल्म आखिर कैसी है.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: July 11, 2026 9:31 AM IST
Dhamaal 4 Review: खजाना खोजते-खोजते कहां खोई फिल्म की कहानी, जानिए कहां रह गई कमी?

Dhamaal 4 Review: खजाना खोजते-खोजते कहां खोई फिल्म की कहानी

Ajay Devgn, Arshad Warsi and Javed Jaffrey Film Dhamaal 4 Review: बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle Review) को टक्कर देने के लिए धमाल 4 ने दस्तक दे दी है. अजय देवगन, अरशद वापसी, रितेश देशमुख की इस फिल्म ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है. लोग धमाल 4 को देखने के लिए लाइनें लगा रहे हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग इस बात का सबूत है. अगर आप भी धमाल 4 देखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए ही है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अजय देवगन, अरशद वारसी की फिल्म धमाल 4 में इस बार क्या खास है.

Dhamaal 4 Box Office Day 1: पहले ही दिन 'धमाल 4' ने तोड़े इन 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स, बॉक्स ऑफिस पर आया भूचाल
Also Read

Dhamaal 4 Box Office Day 1: पहले ही दिन 'धमाल 4' ने तोड़े इन 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स, बॉक्स ऑफिस पर आया भूचाल

रेटिंग: ⭐⭐(2)
फिल्म रिव्यू : धमाल 4
निर्देशक : इंद्र कुमार
कास्ट : अजय देवगन, अरशद वापसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, अंजलि आनंद, संजय मिश्रा, ईशा सिंह और संजीदा खान
अवधि : 2 घंटे 23 मिनट

क्या है 'धमाल 4' की कहानी?

इंद्र कुमार ने उस प्रथा को इस बार भी जारी रखा है जहां पर ढ़ेर सारे सितारे खजाना खोजने निकल जाते हैं. इस बार गुड्डू (अजय देवगन), आदी (अरशद वारसी), मानव (जावेद जाफरी) और लल्लन (रितेश देशमुख) एक खजाने के पीछे पड़े हुए हैं. इनको पता चलता है कि शैतान सिंह का 100 साल पुराना खजाना कहां गड़ा हुआ है. जिसे बाद सभी इस खजाने के पीछे लग जाते हैं. हालांकि इस दौरान सितारे जबरदस्ती की कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं. बहुस से जोक्स पर तो आपको हंसी तक नहीं आएगी. कुछ नया ट्राय करने की बजाय मेकर्स ने धमाल के बाकी पार्ट्स की झलक धमाल 4 में दिखाई है.हालांकि रितेश देशमुख और जावेद जाफरी अपने किरदार में कमाल लग रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Dhamaal 4 Day 1 Collection: ओपनिंग डे पर अजय देवगन और अरशद वरासी की जोड़ी ने किया कमाल? रात 9 बजे तक छाप डाले इतने करोड़
Also Read

Dhamaal 4 Day 1 Collection: ओपनिंग डे पर अजय देवगन और अरशद वरासी की जोड़ी ने किया कमाल? रात 9 बजे तक छाप डाले इतने करोड़

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा की आंख में फिर धूल झोंकेगा अरमान, लीप आते ही बदलेगी मायरा की जिंदगी

Next Story

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा की आंख में फिर धूल झोंकेगा अरमान, लीप आते ही बदलेगी मायरा की जिंदगी