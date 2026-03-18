Dhurandhar 2 review: बड़े साहब से लेकर अतीक अहमद तक... सबकी बैंड बजाने निकला हमजा, जानिए कैसी है फिल्म?

Dhurandhar 2 review: अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' कैसी है.

Dhurandhar 2 Review: आदित्य धर (Aditya Dhar) फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) के पेड रिव्यू में बवाल मच गया है. इस फिल्म को देखने के लिए फैंस सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी लाइन्स लगा रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और आर माधवन (R Madhavan) को देखने के लिए फैंस पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं. फैंस को भी जानना है कि पंजाब का एक सीधा साधा लड़का अचानक ही पाकिस्तान का हमजा कैसे बन गया. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि रणवीर सिंह की ये फिल्म आखिर कैसी है. तो फिर देर किस बात की चलिए जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' कैसी फिल्म है.

रेटिंग: ⭐⭐⭐⭐(4)

फिल्म रिव्यू : धुरंधर द रिवेंज

निर्देशक : आदित्य धर

कास्ट : रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और सारा अर्जुन

अवधि : 3 घंटे 49 मिनट

क्या है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कहानी?

21 कट्स के साथ सेंसर वोर्ड ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को रिलीज करने की इजाजत दी है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कहानी को वहीं से शुरू किया गया है जहां पर पहला पार्ट खत्म हुआ था. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के पहले ही सीन में रहमान डकैत का जनाजा निकला जाता है. रहमान डकैत की मौत होते ही उसकी पत्नी हमजा के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ती है. जिसके बाद शुरू होती है हमजा की कहानी... फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे एक सीधा साधा लड़का हमजा बन गया. ये कहानी खत्म होते ही हमजा अपने बदले का सफर शुरू करता है. अब रहमान डकैत की मौत के बाद किसी को तो ल्यारी की सत्ता हथियानी थी. ऐसे में शुरू होती है सत्ता हासिल करने की जंग... जिसमें रणवीर सिंह ने जमकर खून खराबा मचाया है. खुद को सुप्रीम बनाने के लिए हमजा सारी हदें पार कर डालता है. अब हमजा के हाथ से सत्ता कैसे लगती है यही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कहानी है.

कैसी है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के सितारों की परफॉर्मेंस

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को हिट बनाने में आदित्य धर ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है. शुरुआत में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कहानी थोड़ी बोरिंग लगती है. हालांकि समय के साथ 'धुरंधर 2' की कहानी दिलचस्प होती चली जाती है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में सारा अर्जुन, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन ने जबरदस्त काम किया है. हालांकि दूसरे पार्ट में किरदारों के लुक्स के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की गई है, जुसकी वजह से कहानी में नयापन लग रहा है. फिल्म में सभी सितारे एक से बढ़कर एक डायलॉग्स बोलते नजर आ रहे हैं. कुल मिलकर देखें तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में हर किरदार अपने आप में परफेक्ट है.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में क्या है खास?

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज के बाद धुरंधर की बात न हो ये तो हो ही नहीं सकता. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में पार्ट वन की कहानी को ही आगे बढ़ाया गया है. फिल्म के दूसरे पार्ट में कई ऐसे किरदार हैं जिनको देखकर आपको सदमा लग जाएगा... जैसे दाऊद इब्राहिम और अतीक अहमद जैसे नाम का फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' से जुड़ना.. ये दोनों ही नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं. फिल्म की शुरुआत में इन नामों के आते ही फैंस को सदमा लग गया. किसी ने भी नहीं सोचा था कि दाऊद इब्राहिम को हमजा की कहानी में दिखाया जाएगा. इसके अलावाऔर भी कई सरप्राइज आपको फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में देखने को मिलने वाले हैं, जिनके बारे में हम आपको कुछ नहीं बताने वाले.

क्या होने वाला है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का फाइनल वर्डिक्ट?

कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी कट्स लगने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कहानी बहुत दिलचस्प नजर आ रही है. अगर आप जबरदस्त एक्शन प्रेमी हैं तो ये फिल्म आपके लिए है. हालांकि अगर आपको खूनखराबा देखकर घबराहट होती है तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' से बच कर रहें. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की शुरुआत में ही रणवीर सिंह ने मारकट करनी शुरू कर दी. फिल्म में जैसे ही आरी आरी गाना शुरू हुआ वैसे ही रणवीर सिंह के हाथ में हथियार आ गए. इससे पता चलता है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में कितना वायलेंस दिखाया गया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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