Ek Din X Review: कैसी लगी जुनैद खान-साई पल्लवी की 'एक दिन'? लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन...

Ek Din X Review: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान (Junaid Khan) की फिल्म 'एक दिन' (Ek Din) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म में जुनैद खान के साथ साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi) नजर आ रही हैं. लव स्टोरी फिल्म को देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है. इससे पता चला रहा है कि लोगों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई है. आइए जानते हैं कि जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' को लेकर लोगों ने क्या लिखा है.
एक्टर जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' की कहानी को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. वहीं, जुनैद खान और साई पल्लवी की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई है. फिल्म 'एक दिन' को देखने के बाद लोगों ने अपना रिव्यू दिया है. यहां पर कुछ लोगों के रिएक्शन देख सकते हैं.
#EkDin is Refreshingly Heartwarming with a storyline, Strong Acting and unconventional bittersweet ending #JunaidKhan delivered superb performance while #SaiPallavi is outstanding.
MUST WATCH (3.5/5)#EkDinReview @AKPPL_Official @Sai_Pallavi92 pic.twitter.com/uISELp5UOT
— Afroj Hussain (@TheAfroj) May 1, 2026
#EkDin bakwaas...
— Ayush (@Success28607354) May 1, 2026
Just saw #EkDin....it is so analgesic to see a film that embraces love instead of hatred. No guns, only roses in this beautifully sculpted love story, where Japan is the third protagonist.
— Subhashk Jha (@SubhashK_Jha) April 28, 2026