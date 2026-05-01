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Ek Din X Review: कैसी लगी जुनैद खान-साई पल्लवी की 'एक दिन'? लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

Junaid Khan-Sai Pallavi Movie X Review: जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 1, 2026 12:35 PM IST
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जुनैद खान और साई पल्लवी की एक दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

Ek Din X Review: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान (Junaid Khan) की फिल्म 'एक दिन' (Ek Din) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म में जुनैद खान के साथ साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi) नजर आ रही हैं. लव स्टोरी फिल्म को देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है. इससे पता चला रहा है कि लोगों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई है. आइए जानते हैं कि जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' को लेकर लोगों ने क्या लिखा है.

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Ek Din' Trailer Out: आमिर खान की बेटे जुनैद खान और एक्ट्रेस साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

फिल्म 'एक दिन' का लोगों ने किया रिव्यू

एक्टर जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' की कहानी को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. वहीं, जुनैद खान और साई पल्लवी की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई है. फिल्म 'एक दिन' को देखने के बाद लोगों ने अपना रिव्यू दिया है. यहां पर कुछ लोगों के रिएक्शन देख सकते हैं.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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