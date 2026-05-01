Ek Din X Review: कैसी लगी जुनैद खान-साई पल्लवी की 'एक दिन'? लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

Junaid Khan-Sai Pallavi Movie X Review: जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं.

जुनैद खान और साई पल्लवी की एक दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

Ek Din X Review: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान (Junaid Khan) की फिल्म 'एक दिन' (Ek Din) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म में जुनैद खान के साथ साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi) नजर आ रही हैं. लव स्टोरी फिल्म को देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है. इससे पता चला रहा है कि लोगों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई है. आइए जानते हैं कि जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' को लेकर लोगों ने क्या लिखा है.

फिल्म 'एक दिन' का लोगों ने किया रिव्यू

एक्टर जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' की कहानी को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. वहीं, जुनैद खान और साई पल्लवी की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई है. फिल्म 'एक दिन' को देखने के बाद लोगों ने अपना रिव्यू दिया है. यहां पर कुछ लोगों के रिएक्शन देख सकते हैं.