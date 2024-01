Fighter First Movie Review out: बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की अपकमिंग मूवी 'फाइटर' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस मूवी की रिलीज में अब सिर्फ 2 ही दिन का वक्त बाकी है। मगर इससे पहले ही फिल्म का धांसू पहला रिव्यू सामने आ चुका है। जी हां, इस मूवी की रिलीज से सिर्फ 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला मूवी रिव्यू धूम मचा रहा है। 'पठान' की बंपर सक्सेस के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की इस अपकमिंग मूवी से फैंस को भी भारी उम्मीदे हैं। अब ये मूवी दर्शकों की इस कसौटी पर क्या खरा उतर पाएगी? ये बात सामने आए फिल्म के इस पहले रिव्यू से कुछ-कुछ साफ होती दिख रही है। यहां जानें आखिर कैसा है सामने आया ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी 'फाइटर' का पहला रिव्यू? Also Read - Fighter Box Office Collection Prediction: पहले दिन छप्परफाड़ कमाई करेगी 'फाइटर', टूटेगा पठान-जवान का रिकॉर्ड!

दरअसल, एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया के एक सोशल मीडिया हैंडल ने ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी 'फाइटर' का पहला रिव्यू साझा किया है। इस रिव्यू को इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पूरे साढ़े तीन स्टार दिए हैं। ऑलवेज बॉलीवुड के एक ट्वीट के मुताबिक ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी सिनेमाघरों में देखने के लायक है। इस मूवी पर अपना पहला रिव्यू देते हुए लिखा गया है, 'फाइटर फिल्म में काफी एरियल एक्शन सीन्स हैं। जो बैकस्टोरी और देशभक्ति की भावना से भरे आगे चलते हैं। जिसे फॉलो करना बेहद आसान है। अच्छे दिखने वाले स्टार्स, शानदार फ्लाइंग मशीन्स, खतरनाक विलेन और इंगेजिंग स्क्रिप्ट इसे बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए परफेक्ट बनाती हैं।'

#FighterReview : ⭐⭐⭐1/2….#Fighter offers you enough aerial actions mixed in with back stories and patriotism that is easy to follow .... Good looking lead actors,

Great looking flying machines, dreadful villain with engaging script make this a perfect big screen watch...? pic.twitter.com/ElI5SyDOfn

— Always Bollywood (@AlwaysBollywood) January 23, 2024