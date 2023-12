Hrithik Roshan Fighter Twitter Review: साल 2023 में बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कई एक्शन फिल्में रिलीज की हैं। खास बात यह रही कि हर एक फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार भी उड़ेला। अब लोग ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) स्टारर मच-अवेटेड फिल्म 'फाइटर' को देखने के लिए काफी बेताब हैं। मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर आज रिलीज कर दिया है। फिल्म का टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन के फैंस की खुशी तो देखते ही बन रही है। सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म के टीजर (Fighter Teaser) में कई तगड़े एक्शन सीन्स हैं। टीजर में एक्शन के साथ देशभक्ति और ढेर सारा रोमांस भी देखने को मिला है। फाइटर के 1 मिनट और 13 सेकंड के टीजर को देखने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। Also Read - Fighter Teaser OUT: रोंगटे खड़े कर देगा ऋतिक रोशन-दीपिका पादुकोण का एरियल एक्शन, जारी हुआ धांसू टीजर

बीते दिनों ही रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर 'एनिमल' रिलीज हुई है। संदीप रेड्डी वांगा की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है। इससे पहले जवान, पठान, गदर 2 जैसी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। खैर 'एनिमल' के टीजर को देखकर फैंस कह रहे हैं कि 'फाइटर' अब सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ेगा। टीजर देखकर ऋतिक रोशन के फैंस सातवें आसमान पर जा पहुंचे हैं। एक शख्स ने कमेंट किया है, 'एक-एक सीन देखकर रोंगटे खड़े हो गए हैं।' वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया है, 'यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी और जवान-पठान समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड टूटेंगे।'

नीचे देखें 'फाइटर' का टीजर वीडियो



'फाइटर' टीजर पर फैंस के रिएक्शन

#FighterTeaser packs a solid punch, the film has scale , never before seen actions, #SiddharthAnand is back after massive success of #Pathaan , #HrithikRoshan and #DeepikaPadukone sharing screen together brings more weight to the film,Make way for the India 's biggest aerial… pic.twitter.com/Gbr262QopQ

— Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) December 8, 2023