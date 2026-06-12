Governor X Reviews: मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' ने मचाया धमाल, फिल्म देख लोग बोले- 'देसी धुरंधर'

Governor X Reaction: मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का अच्छा बज था और इसे सिनेमाघरों में देखने के बाद लोग तारीफ कर रहे हैं.

गर्वनर को लोग पसंद कर रहे हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की फिल्म 'गवर्नरः द साइलेंट सेवियर' (Governor: The Silent Saviour) 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. सच्ची घटना पर बनी इस फिल्म में स्टार्स की एक्टिंग और कहानी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नरः द साइलेंट सेवियर' देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रिएक्शन देना शुरू किया है, जिससे पता चल रहा है कि ये लोगों को खूब पसंद आ रही है. यहां तक कि लोगों ने इसे 'देसी धुरंधर' बताया है. बताते चलें कि मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नरः द साइलेंट सेवियर' उस समय सिनेमाघरों में आई है, जब एक साथ 6 फिल्म रिलीज हुई हैं.