Governor X Reviews: मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' ने मचाया धमाल, फिल्म देख लोग बोले- 'देसी धुरंधर'

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की फिल्म 'गवर्नरः द साइलेंट सेवियर' (Governor: The Silent Saviour) 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. सच्ची घटना पर बनी इस फिल्म में स्टार्स की एक्टिंग और कहानी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नरः द साइलेंट सेवियर' देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रिएक्शन देना शुरू किया है, जिससे पता चल रहा है कि ये लोगों को खूब पसंद आ रही है. यहां तक कि लोगों ने इसे 'देसी धुरंधर' बताया है. बताते चलें कि मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नरः द साइलेंट सेवियर' उस समय सिनेमाघरों में आई है, जब एक साथ 6 फिल्म रिलीज हुई हैं.
One word #Review of #Governor Is Desi Dhurandhar...
Nothing To Say More Just Watch it....#ManojBajpai What A Performances Sir .....Kill it ..... pic.twitter.com/XN11lR9HCz
— Bipin Singh (@bipinsinghreal) June 11, 2026