google-preferred
  • Bollywood News
  • Reviews
  • Governor X Reviews: मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' ने मचाया धमाल, फिल्म देख लोग बोले- 'देसी...

Governor X Reviews: मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' ने मचाया धमाल, फिल्म देख लोग बोले- 'देसी धुरंधर'

Governor X Reaction: मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का अच्छा बज था और इसे सिनेमाघरों में देखने के बाद लोग तारीफ कर रहे हैं.

WrittenBy
By: Shashikant Mishra | Published: June 12, 2026 2:49 PM IST
Governor X Reviews: मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' ने मचाया धमाल, फिल्म देख लोग बोले- 'देसी धुरंधर'

गर्वनर को लोग पसंद कर रहे हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की फिल्म 'गवर्नरः द साइलेंट सेवियर' (Governor: The Silent Saviour) 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. सच्ची घटना पर बनी इस फिल्म में स्टार्स की एक्टिंग और कहानी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नरः द साइलेंट सेवियर' देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रिएक्शन देना शुरू किया है, जिससे पता चल रहा है कि ये लोगों को खूब पसंद आ रही है. यहां तक कि लोगों ने इसे 'देसी धुरंधर' बताया है. बताते चलें कि मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नरः द साइलेंट सेवियर' उस समय सिनेमाघरों में आई है, जब एक साथ 6 फिल्म रिलीज हुई हैं.

Friday Theatre Release: सिनेमाघरों में 12 जून को 1 या 2 नहीं, रिलीज होंगी 6 मूवीज, लिस्ट पर डालें एक नजर
Also Read

Friday Theatre Release: सिनेमाघरों में 12 जून को 1 या 2 नहीं, रिलीज होंगी 6 मूवीज, लिस्ट पर डालें एक नजर

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

Tags:

Up Next

7 करोड़ का बजट और 1900 करोड़ की कमाई, जानें करी बार्कर ने इतने कम खर्च में कैसे बनाई 'ऑब्सेशन'

Next Story

7 करोड़ का बजट और 1900 करोड़ की कमाई, जानें करी बार्कर ने इतने कम खर्च में कैसे बनाई 'ऑब्सेशन'