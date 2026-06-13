Haunted 3D Echoes Of The Past Review: दर्दनाक चीखों के बीच दिखा सस्पेंस-डर का कॉम्बिनेशन, जानिए कैसी है Mimoh Chakraborty की फिल्म?

Haunted 3D Echoes of the Past Review: 12 जून 2026 को विक्रम भट्ट की फिल्म 'हॉन्टेड-3डी इकोज ऑफ द पास्ट' (Haunted 3D Echoes of the Past) रिलीज हो चुकी है. मिमोह चक्रवर्ती (Mimoh Chakraborty) और चेतना पांडे (Chetna Pande) की फिल्म सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. रिलीज होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने शुरू कर दिए हैं. ऐसे में आप भी फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' को देखने के बारे में सोच रहे होंगे. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस वीकेंड क्या करना है तो हमारी ये रिपोर्ट आपके लिए हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' आखिर कैसी फिल्म है. तो फिर देर किस बात की… चलिए पढ़ते हैं ये रिपोर्ट…
रेटिंग: ⭐⭐⭐⭐(4)
फिल्म रिव्यू : हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट
निर्देशक : विक्रम भट्ट
कास्ट : चेतना पांडे, महाक्षय चक्रवर्ती, मानवीर चौधरी, प्रनीत भट्ट, हेमंत पांडे, गौरव बाजपाई, सुनील शाक्या, तिलक राज जोशी
अवधि : 2 घंटे 20 मिनट
हॉरर थ्रिलर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' की कहानी एक लड़की के इर्दगिर्द घूमती है जो कि सालों से एक हवेली में कैद है. इस लड़की का नाम सुनहरी है. वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड का एक जाना-माना डायरेक्टर है जिसका नाम देव है. दिल टूटने के बाद ये शख्स एक हवेली में खुद को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कैद कर लेता है. यहां पर उसे पता चलता है कि सुनहरी किसी आत्मा के वश में है. आगे चलकर देव को पता चलता है कि उसका तो सुनहरी के साथ सदियों पुराना नाता है. जिसके बाद वो सुनहरी को बचाने की कसम खाता है. अब देव कैसे सुनहरी को बुरी ताकत से बचाता है यही फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' की कहानी है.
फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' के नाम में ही पता चल रहा है कि ये सदियों पुरानी कहानी है. विक्रम भट्ट ने फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' की कहानी को कुछ इस तरह से गढ़ा है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे. जैसे जैसे फिल्म की कहानी बढ़ती है वैसे वैसे डर और सस्पेंस बढ़ता जाता है. फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' के म्यूजिक, कॉस्ट्यूम से लेकर लोकेशन हर चीज का बहुत ध्यान रखा गया है. फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' में मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे समेत सितारों की परफॉर्मेंस कमाल है.
फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' की अगर कमी की बात की जाए तो पूरी फिल्म में बस एक ही चीज खलती है और वो है फिल्म के ग्राफिक्स... विक्रम भट्ट फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' के ग्राफिक्स पर और मेहत कर सकते थे. हालांकि थ्रीडी होने की वजह से आपको हर एक सीन में एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा. कुल मिलाकर देखें तो विक्रम भट्ट ने फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' को हॉलीवुड से मैच करवाने की पूरी कोशिश की है.
कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' एक हटकर फिल्म है. जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर हर कोई एक्शन फिल्म के पीछे पड़ा है. वहीं दूसरी तरफ आपको फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' में एक अतीत में खोई लव स्टोरी देखने को मिलती है. फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' को देखकर आपको एहसास होगा कि आखिर प्यार में धोखा खाना कहते किसे हैं... किसी को धोखा देने का पछतावा क्या होता है. हालांकि अगर आपको भूत और भूतिया हवेली देखने से डर लगता है तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…