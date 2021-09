Helmet Movie Review: मुश्किल बात को हंसते-हंसाते आसान बना गई Aparshakti Khurana-Pranutan Bahl की फिल्म

Movie: हेलमेट (Helmet)

Helmet Cast: अपारशक्ति खुराना (Aparshakti Khurana), प्रणुतन बहल (Pranutan Bahl), अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee), आशीष वर्मा (Ashish Verma), आशीष विद्यार्थी (Ashish Vidyarthi), शरीब हाशमी (Sharib Hashmi)

Helmet Director: सतराम रामनी (Satramm Ramani)

Where to Watch: जी5 (ZEE5)

टैबू सब्जेक्ट पर हल्के-फुल्के कॉमिक अंदाज में फिल्में बनाना बॉलीवुड का एक चलन बन गया है। इस विषय पर हिंदी फिल्म जगत बधाई हो, ओएमजी और 3 इडियट्स जैसी कई हिट फिल्में दे चुका है। अंधाधुन फेम एक्टर आयुष्मान खुराना तो खास तौर पर ऐसी ही फिल्मों से बड़े सितारे बने हैं। अब उनके नक्शेकदम पर उनका भाई अपारशक्ति खुराना भी चल निकले हैं। अपारशक्ति खुराना और प्रणुतन बहन की जी5 पर स्ट्रीम हुई कॉमेडी फिल्म हेलमेट कुछ ऐसी ही कहानी है। तो क्या ये फिल्म मनोरंजक और समय देने लायक है? आइए समझते हैं।

क्या है कहानी?

फिल्म की कहानी का प्लॉट छोटे शहरों में मेडिकल स्टोर से कॉन्डोम न खरीद पाने की हिचक पर बेस्ड है। जहां फिल्म का हीरो लकी (Aparshakti Khurana) अपनी महबूबा रुपाली (Pranutan Bahl) से शादी इसलिए नहीं रचा पाता क्योंकि उसके पिता (Ashish Vidyarthi) लड़के की हैसियत अपनी बेटी के लायक नहीं समझता। अपनी प्रेमिका को पाने के लिए लकी अपने दोस्तों की मदद से एक मोबाइल फोन से भरा ट्रक चुरा लेता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा निकलता है जिससे लकी को अपने कारोबार का नया आइडिया आता है।

क्या है खास?

फिल्म की कहानी काफी मजेदार है। उतने ही बेहतरीन इसके डायलॉग्स है। अपारशक्ति खुराना, प्रणुतन बहल ने अच्छा काम किया है। उनके साथ-साथ फिल्म के सह-कलाकार अभिषेक बनर्जी, आशीष वर्मा, शरीब हाशमी और आशीष विद्यार्थी की दमदार एक्टिंग ने फिल्म में जान डाल दी है। निर्देशक सतराम रामनी का निर्देशन भी काबिलेतारीफ है। जबकि फिल्म के एडिटर मनीष प्रधान की एडिटिंग ने इसे और क्रिस्पी बना दिया है।

कहां रह गई कमी?

सतराम रमानी के बतौर निर्देशक ही नहीं, को-राइटर के तौर पर भी बेहतरीन काम किया है। हालांकि उनका निर्देशन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। फिल्म के मध्य में कुछेक सीन ढीले पड़ गए हैं। जबकि संगीत और बैकग्राउंड स्कोर पर भी और काम किया जा सकता था।

बीएल का फैसला

छोटी-मोटी कमी के बावजूद हेलमेट एक बेहतरीन कहानी है। जिसके कॉमिक अंदाज ने कॉन्डोम की बिक्री जैसे विषय को दिलचस्प बना दिया है। फिल्म जरुर आपका मनोरंजन करने में सफर रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार।