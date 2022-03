Jhund Twitter Review बॉलीवुड इंडस्ट्री के मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्मों का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनकी फिल्म 'झुंड' (Jhund ) 4 मार्च यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। नागराज मंजुले (Nagraj Manjule) की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म Slum Soccer के फाउंडर विज बरसे की रियल लाइफ स्टोरी से प्रेरित है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक कोच स्लम के बच्चों की फुटबाल टीम करता है और उनकी जिंदगी में बदलाव लेकर आता है। अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस और फिल्म की कहानी फैंस को बहुत पसंद आई है। ट्विटर पर फैंस ने तारीफ करते हुए जमकर ट्वीट हैं।

अमिताभ बच्चन की फिल्म 'झुडं' फैंस को बहुत पसंद आ रही है और वह ट्विटर के जरिए अपने रिएक्शन दे रहे हैं। फैंस का कहना है कि फिल्म की पूरी कास्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके साथ ही फिल्म के डायरेक्टर नागराज मंजुले की खूब तारीफ की है। इसके साथ ही फैंस ट्विटर पर फिल्म को अपनी तरफ से स्टार दे रहे हैं। देखें ट्वीट्स...

#Jhund is absolutely brilliant and there’s no two ways about it! Beautiful performances by the young cast led by the legend himself #AmitabhBachchan #NagrajManjule has a winner again, compelling us to acknowledge our biases and embrace one another as equals ❤️ — ANMOL JAMWAL (@jammypants4) March 4, 2022

Jhund reviews are positive till now. People giving 4-5 stars + Amitabh Bachchan + football A must watch film surely ? — Tushar (@TusharJT04) March 4, 2022

Guys, #Jhund is releasing tomorrow. Do go and see it if time permits. Trust me, you won't be disappointed. It's relevant, entertaining, engaging and at times, even thrilling. Not the one to recommend films, but give this one a try, you may enjoy it if sport-drama's excite you — Himesh (@HimeshMankad) March 3, 2022

Best wishes sir #Jhund

Love you sir https://t.co/Y40J6QT35i — Soniya Singh (@soniyasingh_ss) March 4, 2022

All the best to the legend @SrBachchan sir who continues to inspire EVERY generation. Lots of love and best wishes to the team of #jhund @SrBachchan @Nagrajmanjule @TSeries @thisissandeeps ????? pic.twitter.com/9UfsVW3ryP — Aftab Shivdasani ? (@AftabShivdasani) March 4, 2022

फैंस के अलावा सेलेब्स ने भी फिल्म 'झुंड' को काफी सराहा है। बताते चलें कि अमिताभ बच्चन की फिल्म 'झुंड' का निर्माण नागराज मंजुले ने टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार के साथ मिलकर किया है।