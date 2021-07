Mimi में दिखा Kriti Sanon की एक्टिंग का जलवा और Pankaj Tripathi ने लगाया कॉमेडी का तड़का, देखें फिल्म का Twitter Review

पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi), कृति सैनन (Kriti Sanon), मनोज पहवा और सुप्रिया पाठक जैसे सितारों से सजी फिल्म 'मिमी' (Mimi) तय रिलीज डेट (30 जुलाई) से 4 दिन पहले (26 जुलाई) को ही रिलीज कर दी गई। दरअसल फिल्म रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई और मेकर्स ने आनन-फानन में फिल्म रिलीज करने का निर्णय ले लिया। लोगों ने रिलीज होते ही फिल्म देख ली है और सोशल मीडिया पर रिव्यू लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर मिल रहे रिव्यूज की मानें तो मिमी हालिया दिनों में आई अब तक की बेस्ट फैमिली एंटरटेनर फिल्म है। Also Read - Mimi Leaked Online: रिलीज से 4 दिन पहले ही ऑनलाइन लीक हुई Kriti Sanon की फिल्म, आनन-फानन में मेकर्स ने लिया चौंकाने वाला फैसला

फिल्म एक लड़की की जिंदगी पर आधारित है जो डांसर बनना चाहती है। वह एक अमेरिकन के कहने पर पैसों के लिए सेरोगेसी से मां बन जाती है और फिर असली खेल शुरू होता है। फिल्म के बारे में लोगों ने लिखा कि ये कृति सैनन की अब तक की बेस्ट फिल्म है। कृति की एक्टिंग ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है। वहीं अगर बात करें पंकज त्रिपाठी की तो वो हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। पंकज के डायलॉग, कॉमेडी और एक्सप्रेशंस ने लोगों का दिल जीत लिया है। डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर का डायरेक्शन भी लोगों को पसंद आ रहा है। देखिए लोगों ने क्या कहा....

Thank you @kritisanon for amazing birthday gift ? #Mimi is the best movie I have seen in recent times @TripathiiPankaj aapka toh koi jawaab nahi @TSeries . Guys just watch it #MimiStreamingNow #MimiOnNetflix @JioCinema

#HappyBirthdayKritiSanon — I'm aslam (@aslammohammed) July 27, 2021

Now I know why @arrahman chose to do #Mimi!! Decent film!! No intimate scene!! Emotional ride!! So do check it out?? Songs are amazing and @kritisanon ? — DJ ALI (@Hisrath95) July 27, 2021

#mimi @TripathiiPankaj @kritisanon Extraordinary movie,

Full of Emotions,

Great Acting by all ,

Wonderful Script, A lot of lessons for the world Society. Looking forward for more, Yeh Dil Maange More , Thank you to all the crew members of #mimimoviereview — Taiyab (@Taiyabalifaizan) July 27, 2021

Watched #Mimi such a Finest film @kritisanon ma’m?your acting real body transformation is?superbb hats off to you?@TripathiiPankaj sir you?nailed too @Laxman10072 sir excellent?direction?All the Best?to whole #Mimi team. — @karthikeyaG (@karthikeya2102) July 27, 2021

#Mimi: HITS HARD!

A perfect family film (Comedy+Emotions). Tight screenplay and brilliant direction. ?

BLOCKBUSTER! @kritisanon shines as titular role. One of her best performances. @TripathiiPankaj is excellent as always!

⭐⭐⭐⭐⭐#MimiReview — Vikas Salvatore (@vikas18092) July 27, 2021

When the heart n soul of the script is kept intact with perfect casting, the result is #Mimi. lovely balance of drama, emotions, comedy n masala with not so socially aware themes #KritiSanon #PankajTripathi #surrogacy #ADOPTION ????@kritisanon @TripathiiPankaj @Laxman10072 — Mr. White (@YcanCmi) July 27, 2021

What a wonderful film #Mimi is.

Easily the best film of year for me. Proper entertainment guaranteed ?.

Amazing plot and exciting turn of events in the movie.@kritisanon mam u acted beautifully in this,your best work till date ? And @TripathiiPankaj sir is best as always ? — Abhi Shukla (@abhirockstar09) July 27, 2021

#Mimi does not disappoint!!@kritisanon's best performance till date & looks beautiful@TripathiiPankaj never fails to deliver, how can one not love this man ❤️

And last but not least @SaieTamhankar wish every one had a friend like Shama ❤️

⭐⭐⭐⭐#MimiOnNetflix #MimiReview pic.twitter.com/PtCbcHRJeM — Tr!ven! (@Crazzy_Fangurl) July 27, 2021

बात करें इस फिल्म की तो ये फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई मराठी फिल्म 'माला आई वहायची' (Mala Aai Vhhaychy) का रीमेक है। फिल्म की कास्ट दमदार है। यहां तक कि हर एक किरदार ने अपने रोल के साथ न्याय किया है। फिल्म में अमेरिकन कपल बने एवलिन एडवर्ड्स और एडन वाईटॉक ने भी अपनी एक्टिंग से लोगों को फैन बना लिया है। कुल मिलाकर ये फिल्म एक परफेक्ट कास्टिंग का नमूना है। फिल्म नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर देखी जा सकती है। अगर आपने भी फिल्म देख ली है तो कमेंट में हमें अपना रिव्यू बता दीजिए और यहां देखिए फिल्म का शानदार ट्रेलर...