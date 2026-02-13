ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Reviews
  • O Romeo Twitter Review: एक्शन के बीच रोमांस का तड़का... Shahid Kapoor की मूवी देख क्या बोली जनता? जर...

O Romeo Twitter Review: एक्शन के बीच रोमांस का तड़का... Shahid Kapoor की मूवी देख क्या बोली जनता? जरूर पढें

O Romeo Twitter Review: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज होते ही छा गई. फिल्म का फर्स्ट डे शो देखने वाले लोगों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. आइए आपको फिल्म के बारे में बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: February 13, 2026 11:32 AM IST

O Romeo Twitter Review: एक्शन के बीच रोमांस का तड़का... Shahid Kapoor की मूवी देख क्या बोली जनता? जरूर पढें

O Romeo Twitter Review: बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो फाइनली रिलीज हो गई है. इस फिल्म में अभिनेता के साथ तृप्ति डिमरी नजर आ रही हैं. एक्शन से फुल पैक्ड इस फिल्म को गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की कहानी पर आधारित बताई जा रही है, जिस वजह से फिल्म के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है, लेकिन मेकर्स ने साफ कर दिया है कि फिल्म हुसैन उस्तरा की जिंदगी पर आधारित नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शक फिल्म की कहानी को लेकर काफी एक्साइटेड दिखे, जिस वजह से ओ रोमियो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गई. फिल्म को लेकर दर्शकों का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है.

Also Read
O Romeo: एनिमल की होगी छुट्टी... इंटीमेट सीन्स से खचाखच भरी है शाहिद कपूर की फिल्म, किसिंग सीन्स की गिनती भूले लोग

फिल्म देख क्या बोली जनता

विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ओ रोमियो (O Romeo) में शाहिद कपूर ताबड़तोड़ अंदाज में एक्शन करते दिख रहे हैं. दर्शकों को खून खराबे से भरी हुई ये कहानी काफी पसंद आ रही है और इस काहनी में विशाल ने रोमांस का तड़का लगाने की पूरी कोशिश की है, जिसक वजह से फिल्म को अच्छी खासे रिव्यूज मिल रहे हैं. फिल्म के पहले शो के बीच में से ही दर्शकों ने रिव्यू डालना शुरू कर दिया है और फिल्म के बारे में ढेर सारी बातें लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'तृप्ति डिमरी ने शानदार परफॉर्मेंस दी, सुंदर लेकिन दमदार. उनकी केमिस्ट्री कहानी में इमोशनल वजन जोड़ती हैं. नाना पाटेकर एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखे अवातर में हैरान करते हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'विशाल भारद्वाज के सिग्नेचर स्टाइल में प्यार खूनी गैंग वॉर से मिलता है. अफरा-तफरी के बीच शाहिद और तृप्ति की केमिस्ट्री जबरदस्त है. दिलचस्प, हिंसक और इमोशनल – वैलेंटाइन्स डे पर देखने लायक.'

Also Read
O Romeo BO Early Estimate: 'धुरंधर' और 'बॉर्डर 2' के रिकॉर्ड को छू भी नहीं पाई Shahid Kapoor की फिल्म, पहले दिन हुआ ऐसा हाल

पढ़ें ट्विटर रिव्यू

पहले दिन कितनी होगी कमाई

ओ रोमियो में शाहिद और तृप्ति डिमरी के अलावा नाना पाटेकर ने भी अपनी एक्टिंग से फैंस को खुश कर दिया है. इनके अलावा फिल्म में फरीदा जलाल भी है. फिल्म को अच्छा रिव्यू मिल रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये फिल्म डबल डिजीट में कमाई कर सकती है. पहले कहा जा रहा था कि फिल्म 5 से 6 करोड़ कमाई करेगी लेकिन रिलीज से एक दिन पहले फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी खूब पैसे छापे, जिसके बाद पहले दिन की कमाई बढ़ने का अनुमान है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Bollywood Gossip Bollywood News Entertainment News O Romeo