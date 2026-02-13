O Romeo Twitter Review: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज होते ही छा गई. फिल्म का फर्स्ट डे शो देखने वाले लोगों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. आइए आपको फिल्म के बारे में बताते हैं.

O Romeo Twitter Review: बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो फाइनली रिलीज हो गई है. इस फिल्म में अभिनेता के साथ तृप्ति डिमरी नजर आ रही हैं. एक्शन से फुल पैक्ड इस फिल्म को गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की कहानी पर आधारित बताई जा रही है, जिस वजह से फिल्म के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है, लेकिन मेकर्स ने साफ कर दिया है कि फिल्म हुसैन उस्तरा की जिंदगी पर आधारित नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शक फिल्म की कहानी को लेकर काफी एक्साइटेड दिखे, जिस वजह से ओ रोमियो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गई. फिल्म को लेकर दर्शकों का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है.

फिल्म देख क्या बोली जनता

विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ओ रोमियो (O Romeo) में शाहिद कपूर ताबड़तोड़ अंदाज में एक्शन करते दिख रहे हैं. दर्शकों को खून खराबे से भरी हुई ये कहानी काफी पसंद आ रही है और इस काहनी में विशाल ने रोमांस का तड़का लगाने की पूरी कोशिश की है, जिसक वजह से फिल्म को अच्छी खासे रिव्यूज मिल रहे हैं. फिल्म के पहले शो के बीच में से ही दर्शकों ने रिव्यू डालना शुरू कर दिया है और फिल्म के बारे में ढेर सारी बातें लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'तृप्ति डिमरी ने शानदार परफॉर्मेंस दी, सुंदर लेकिन दमदार. उनकी केमिस्ट्री कहानी में इमोशनल वजन जोड़ती हैं. नाना पाटेकर एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखे अवातर में हैरान करते हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'विशाल भारद्वाज के सिग्नेचर स्टाइल में प्यार खूनी गैंग वॉर से मिलता है. अफरा-तफरी के बीच शाहिद और तृप्ति की केमिस्ट्री जबरदस्त है. दिलचस्प, हिंसक और इमोशनल – वैलेंटाइन्स डे पर देखने लायक.'

पढ़ें ट्विटर रिव्यू

Bhot time baad aesa hua Gai ki #Oromeo Tittle Aane Se pehle Hi

Goosebumps Aa Gye bhai Sahab #ShahidKapoor kaa action Or BGM is Solid??

.@shahidkapoor @VishalBhardwaj #oromeoreview — VASU KAPOOR (@moviereview1684) February 13, 2026

TWITTER HAS CHANGED THE LIKE

BUTTON to #ORomeo first half done. Stylish action, well paced and usual dark humour. Enjoyable till now. #ORomeoReview pic.twitter.com/dL7kmrXm8B — Amardeep Kushwaha (@AmardeepKushw20) February 13, 2026

#TriptiiDimri delivers a stunning performance, graceful yet strong. Their chemistry adds emotional weight to the narrative.#NanaPatekar surprises in a very interesting and quirky avatar his performance adds depth and unpredictability to the film. Love it for sure.. pic.twitter.com/Sv40ByjmUC — STat. Advait Akash Shah (@advait_akash) February 13, 2026

पहले दिन कितनी होगी कमाई

ओ रोमियो में शाहिद और तृप्ति डिमरी के अलावा नाना पाटेकर ने भी अपनी एक्टिंग से फैंस को खुश कर दिया है. इनके अलावा फिल्म में फरीदा जलाल भी है. फिल्म को अच्छा रिव्यू मिल रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये फिल्म डबल डिजीट में कमाई कर सकती है. पहले कहा जा रहा था कि फिल्म 5 से 6 करोड़ कमाई करेगी लेकिन रिलीज से एक दिन पहले फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी खूब पैसे छापे, जिसके बाद पहले दिन की कमाई बढ़ने का अनुमान है.

Read more