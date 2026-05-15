Pati Patni Aur Woh Do X Review: Ayushmann Khurrana की जगह सारी लाइमलाइट लूट ले गई ये एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

Pati Patni Aur Woh Do X Review: समय के साथ धुरंधर 2 का गुबार खत्म होने लगा है. लोगों के सिर से फिल्म का भूत उतर रहा है. ऐसे में बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने की तैयारी कर ली है. आज आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do) रिलीज हो चुकी है. सुबह से ही सोशल मीडिया पर इस फिल्म के बारे में बात हो रही है. 'पति पत्नी और वो दो' में आयुष्मान खुराना के अलावा सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी ने भी स्क्रीन शेयर की है. ट्रेलर में तो इन सितारों ने लोगों को खूब हंसाया था. वहीं फिल्म रिलीज के बाद भी लोगों का मनोरंजन कर रही है. फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के बारे में लोग लगातार बात कर रहे हैं. यहां मजेदार बात ये है कि फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' मे आयुष्मान खुराना नहीं बल्कि किसी और स्टार ने लोगों का दिल जीत लिया है. यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अदाकारा रकुल प्रीत सिंह के बारे में... जो कि फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में अहम किरदार निभाती नजर आ रही हैं. लोग बॉलीवुड की इस हसीना की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं.
फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के बारे में बात करते हुए एक यूजर ने लिखा, फिल्म में रकुल प्रीत सिंह ने काफी हॉट सीन्स दिए हैं. फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में वो कमाल लग रही हैं. वहीं सारा अली खान ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. सारा अली खान के लिए एक यूजर ने लिखा, भले ही सारा अली खान लंबे समय बाद बॉलीवुड में लौटी हो लेकिन आते ही उन्होंने कमाल कर दिया है.
एक यूजर ने फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के बारे में बात करते हुए लिखा, शादी मिस्ट्री और बहुत सारे सवाल... फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के जरिए आयुष्मान खुराना एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जिसमें प्यार के साथ साथ कूट-कूटकर शक भरा हुआ है. फिल्म में दिखाया गया है कि रिश्तों के बीच कितने बवाल हो सकता हैं. फिलहाल मैं फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' देख रहा हूं. मुझे लगता है कि आपको भी एक बार ये फिल्म देख लेनी चाहिए. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…