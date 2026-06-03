Peddi Movie X Review: राम चरण ने 'पेड्डी' से कर दिया खुश, फिल्म देख फैंस बोले- 'डबल ब्लॉकबस्टर'

साउथ सिनेमा के चर्चित स्टार राम चरण (Ram Charan) और बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) का जबरदस्त बज बना हुआ था. ये फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हालांकि, इस फिल्म को लेकर बेसब्र हो रहे लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है. दरअसल, राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' का वर्ल्डवाइड प्रीमियर बुधवार यानी 3 जून की रात 8 बजे से शुरू हो गया है. फिल्म देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. इससे पता चल रहा है कि लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है. आइए जानते हैं कि राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' को लेकर लोगों ने क्या लिखा है.
राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' ने सिनेमाघरों में धमाल मचाना शुरू कर दिया है, फिल्म को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, 'डबल ब्लॉकबस्टर लोड हो रही है.' एक यूजर ने लिखा है, 'अभी फिल्म पेड्डी देख रहा हूं. राम चरण और जाह्नवी कपूर का स्क्रीन पर कॉम्बिनेशन बेहतरीन है. जबरदस्त कमर्शियल सिनेमा आ रहा है.' एक यूजर ने लिखा है, 'फिल्म ने रोंगटे खड़े कर दिए.' इस तरह से पता चल रहा है कि राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' फैंस को काफी पसंद आ रही है.
This is from Banglore really it is ????????? especially RC and BGM Double Blockbuster loading #peddi pic.twitter.com/BQIkkuKM6K
— Møñster13??️? (@Monster130296) June 3, 2026
Just watching #Peddi....everything is top notch...?ARR BGM peaks, and Ram Charan - Janhvi combination screen meedha adhiripoindi. Solid commercial cinema loading..... pic.twitter.com/AE6bzg6Nrz
— its_me_sudeep (@Akash_porika) June 3, 2026
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— its_me_sudeep (@Akash_porika) June 3, 2026
Finally seated for Peddi ?
Another 10 mins and I’m about to witness what Ram Charan & Buchi Babu Sana cooked with pure madness ❤️?
Trusting Buchi Babu’s vision + Charan anna’s beast mode = goosebumps loading… ??
?Stay tuned for honest review ♥️#Peddi #RamCharan pic.twitter.com/V6JF51ivvu
— AG Tiger? (@AG_0114) June 3, 2026
बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसको देखने के लिए लोग उत्साहित थे. इस फिल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर के अलावा, बोमन ईरानी, दिव्येंदु शर्मा भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. बताते चलें कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' का बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' और वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' से बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. दरअसल, बॉबी देओल और वरुण धवन की फिल्म राम चरण की फिल्म से एक दिन बाद यानी 5 जून को रिलीज होने वाली हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.