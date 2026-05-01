Raja Shivaji X Review: रितेश देशमुख की फिल्म में सलमान खान का ताबड़तोड़ केमियो, सिनेमाघरों में मचा भौकाल

Raja Shivaji X Review: रितेश देशमुख की मच अवेटेड फिल्म 'राजा शिवाजी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसी बीच फिल्म में सलमान खान के केमियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.

Raja Shivaji X Review: रणवीर सिंह, अक्षय कुमार और धनुष के बाद बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी कर ली है. फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही हंगामा मचा दिया है. हिंदी के साथ-साथ इस फिल्म को मराठी, तेलुगु में भी रिलीज किया गया है. लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफी बेताब नजर आ रहे हैं. फिल्म में रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख के अलावा विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, महेश मांजरेकर, संजय दत्त, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ते ने भी फिल्म में काम किया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म 'राजा शिवाजी' में सलमान खान भी नजर आए हैं. जैसे ही फिल्म 'राजा शिवाजी' का क्लाइमैक्स आया वैसे ही फैंस के बीच हंगामा मच गया. अब लोग फिल्म 'राजा शिवाजी' को छोड़कर केवल सलमान खान के बारे में बात कर रहे हैं, लोग ये भूल गए हैं कि फिल्म 'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख मेन लीड के तौर पर नजर आ रहे हैं.

फैंस क्यों हुए सलमान खान पर फिदा

दरअसल रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख की फिल्म में सलमान खान ने जीवा महला नाम के मराठा का किरदार निभाया है. जीवा महल बनकर सलमान खान ने फिल्म में धांसू एंट्री की है. भगवा रंग में रंग सलमान खान ने फिल्म के क्लाइमेक्स में ताबड़तोड़ एक्शन किया है. वहीं सलमान खान की मूंछों ने तो फैंस का दिल ही जीत लिया है. ऐसा पहली बार हुआ है जो फैंस को सलमान खान का मराठा अवतार देखने को मिला है. यही वजह है जो सलमान खान के फैंस पागल हो गए हैं. यही वजह है जो रितेश देशमुख की फिल्म में सलमान खान ने लाइमलाइट लूट ली है.

क्या बोल रहे हैं सलमान खान के फैंस?

एक यूजर ने सलमान खान के लुक पर कमेंट करते हुए लिखा, मुझे लगता है कि अब राजा शिवाजी ब्लॉकबस्ट फिल्म बन जाएगी. फिल्म में सलमान खान का अंदाज कमाल है. एक दूसरे यूजर ने लिखा, जीवा महला बनकर सलमान खान छा गए हैं. फिल्म में उन्होंने गजब एक्टिंग की है. एक और यूजर ने रितेश देशमुख के लुक की तारीफ की है. इस शख्स ने लिखा, शिवाजी बनकर रितेश देशमुख कमाल लग रहे हैं. स्क्रीन पर उनका ऑरा जबरदस्त लग रहा है. ऑफस्क्रीन रितेश देशमुख बहुत ही शांत किस्म के इंसान हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more