बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की सुपरनैचुल थ्रिलर फिल्म 'शैतान' लंबे इंतजार के बाद आज यानी 8 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। रिलीज से पहले फिल्म के ट्रेलर और लुक्स ने धमाल मचा रखा था। अब फिल्म रिलीज होने के बाद ट्वीटर पर छाई हुई है। अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म 'शैतान' को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यूजर्स को फिल्म काफी पसंद आई, तो कुछ ने 'शैतान' को कुछ खास नहीं बताया है। तो चलिए जानते हैं अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म 'शैतान' को लेकर लोग ट्वीटर पर कैसा रिएक्शन दे रहे हैं।

अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म 'शैतान' ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है। लेकिन फिल्म को ट्वीटर पर ज्यादा प्यार नहीं मिल रहा है। जहां कुछ लोगों को फिल्म काफी पसंद आ रही है तो वहीं कुछ यूजर्स ने इसे फ्लॉप बताया है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि 'बहुत एवरेज फिल्म है।' क्रिटिक्स अजय देवगन की इस फिल्म पर खूब प्यार लूट रहे हैं। तरण आदर्श 'शैतान' फिल्म की तारीफ करते हुए 4 स्टार दिए हैं। तो चलिए देखते ट्वीटर यूजर्स के ट्वीट वो इस फिल्म के लेकर क्या लिख रहे हैं।

Now that's how a remake should be made! #Shaitaan adapts the basic concept of #Vash , & #VikasBahl presents it in a totally different way. In fact, this one is much better than the original film. The climax will give you goosebumps. ⭐️⭐️⭐️1/2 #Shaitaan #ShaitaanReview @ajaydevgn

Unpredictable twists and turns are a big plus.

This is a Supernatural genre done right.

Drama. Thrills. Chills. Shock-value. All enveloped in a near-perfect, captivating plot.

Done with #Shaitaan Crap Illogical Black Drama, @ajaydevgn again Fails to impress us, @ActorMadhavan shines and overshadowed Ajay devgn.

It's a remake of gujrati movie 'Vash' But it doesn't match that movie in any case.

1⭐/5⭐ Flop #ShaitaanReview pic.twitter.com/amdoMnwc6Y

— Ankit ? (@iAnkiit__) March 8, 2024