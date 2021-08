Shershaah Twitter Review: Sidharth Malhotra ने दी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस, सिनेमाघरों में कमा लेती ₹100 करोड़

सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की वॉर ड्रामा फिल्म 'शेरशाह' (Shershaah) गुरुवार (12 अगस्त) को ओटीटी प्लैटफॉर्म अमेजन प्राइम (Amazon Prime Video) पर रिलीज हो गई है। लोगों ने फिल्म देख ली है और इंटरनेट पर फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं। लोगों को फिल्म खासी पसंद आई है और सिद्धार्थ की एक्टिंग ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है। लोगों ने डायरेक्टर विष्णु वर्धन के कैमरा वर्क की भी जबरदस्त तारीफ की है। Also Read - Shershaah से लेकर Bhuj: The Pride Of India तक, रियल लाइफ हीरोज पर आधारित हैं ये 7 अपकमिंग फिल्में, देखें LIST

कई लोगों ने कहा कि अगर फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती तो 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये सिद्धार्थ मल्होत्रा के जीवन की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लंबे वक्त बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है और सिद्धार्थ ने अपने रोल कैप्टन विक्रम बत्रा को जिया है। वहीं कियारा की परफॉर्मेंस को लोगों ने ठीक ठाक रीमार्क्स दिए हैं। लोगों का कहना है कि ये फिल्म केवल और केवल सिद्धार्थ मल्होत्रा की है। देखिए फिल्म देखकर लोग क्या कह रहे हैं...

What a movie! #Shershaah @SidMalhotra doing pure justice for the role of Captain Vikram Batra, PVC. The hard work and efforts of 5years in making can be clearly seen.

Thank you to the Batra Family for choosing Sidharth to play the reel hero of the real life hero. pic.twitter.com/LRrTGoHAan — Baibhav Konwar (@BaibhavKonwar) August 11, 2021

बात अगर इस फिल्म की करें तो ये फिल्म कारगिल युद्ध के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। देश के ऐसे सपूत की जीवनी को पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी डायरेक्टर विष्णु वर्धन को दी गई थी जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। अगर आपने भी शेरशाह देख ली है तो हमें कमेंट में अपना रिव्यू बताइए और यहां देखिए फिल्म का ट्रेलर... Also Read - Sidharth Malhotra के करियर का टर्निंग पॉइंट बनेगी Shershaah, फिल्म को लेकर सातवें आसमान पर ट्रेड एनैलिस्ट की उम्मीदें