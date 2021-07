OTT Review State of Siege – Temple Attack: वन मैन आर्मी हैं Akshay Khanna !!

OTT Film: स्टेट ऑफ सीज- टैंपल अटैक (State of Siege – Temple Attack)

Star Cast: अक्षय खन्ना (Akshay Khanna), गौतम रोडे (Gautam Rode), विवेक दहिया (Vivek Dahiya) , समीर सोनी (Sameer Soni) और अन्य

Collar Bomb Director: केन घोष (Ken Ghosh)

Where to Watch: Zee5

State of Siege – Temple Attack Review: आंतकवादी घटनाओं पर बनी फिल्मों की सफलता इस बात पर निर्भर करती हैं कि इसे देखने के बाद दर्शक कितना सहर पाते हैं। इसमें आंतकी घटनाओं की वीभत्सता के साथ-साथ आम लोगों के इमोशन्स, उनकी पीड़ा और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय ही मेन इंग्रीडिएंट्स होते हैं। इस मुद्दे पर बनी बॉलीवुड की कई फिल्मों में दर्शकों ने ये सभी इमोशन्स फील किए हैं। फिर चाहें मणिरत्नम की बॉम्बे, रोजा, दिल जैसी फिल्में हों या फिर फिर न्यूयॉर्क और नीरजा। तो क्या जी5 पर रिलीज हुई अक्षय खन्ना (Akshay Khanna), गौतम रोडे (Gautam Rode) और विवेक दहिया (Vivek Dahiya) स्टारर फिल्म स्टेट ऑफ सीज- टैंपल अटैक (State of Siege – Temple Attack) भी दर्शकों की ये प्यास बुझा पाती है। आइए देखते हैं।



क्या है कहानी?

वेब फिल्म की कहानी मेजर हनूत सिंह (अक्षय खन्ना) की है। जो एक मुश्किल मिशन में अपनी जान पर खेलकर आंतकवादियों के चंगुल में फंसी लड़की को न सिर्फ छुड़ाता है बल्कि खूंखार आतंकवादी को पकड़ कर मिशन भी पूरा करता है। मेजर हनूत सिंह अपने वतन और मिशन को लेकर बहुत सजग है। जिसकी वजह से कई बार वो अपने सीनियर की कमांड्स को दरकिनार कर फैसला लेता है। यही आदत उसे मुश्किलों में भी डालती है। मेजर हनूत सिंह आंतकवादी मुठभेड़ में मारे गए दोस्त की यादें जहन से नहीं निकाल पाता। इसी बीच एक गुजरात के एक टैंपल पर आंतकी अटैक होता है।

जिसके बाद ये ऑपरेशन मेजर हनूत सिंह की टीम संभालती है। फिल्म में दर्शायी गई ये घटना गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर साल 2002 में हुए आंतकी घटना पर आधारित है। निर्माताओं ने इसे इस घटना पर आधारित नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित बताया है। जहां अक्षरधाम मंदिर का नाम बदलकर कृष्ण धाम मंदिर रखा गया है।

क्या है खास?

निर्देशक केन घोष की कमान तले बनी इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत और हाईलाइट अक्षय खन्ना की दमदार एक्टिंग है। शुरू से अंत तक फिल्म पूरी तरह अक्षय खन्ना पर ही केंद्रित है। जिसे उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से संभाले रखा है। फिल्म काफी ग्रिपिंग है और सीन दर सीन ये दर्शकों को बांधे रखती है। अक्षय खन्ना ने एनएसजी कमांडो के रोल को पूरी शिद्दत से निभाया है। उन्हें टक्कर देने के लिए गौतम रोड़े ने भी अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस किया है। हालांकि विवेक दहिया अपने किरदार में फीके रह गए हैं। उनके हिस्से छोटा लेकिन दमदार किरदार था। जिसमें चूक रह गई। सनकी आतंकवादी के किरदार में नजर आए मृदुल दास ने भी शानदार काम किया है। जो दर्शकों को थर्राने में कामयाब रहे हैं। फिल्म की गति को आगे बढ़ाने में बेहतरीन बैक ग्राउंड स्कोर और कैमरा वर्क ने पूरा सहयोग किया है। फिल्म सिनेमेटोग्राफी के मोर्चे पर भी पूरे नंबर हासिल करती है।

कहां रह गई कमी?

फिल्म की सबसे बड़ी कमी इसका प्रिडिक्टिबल होना है। फिल्म में आगे क्या होगा, इसका अनुमान दर्शक पहले ही लगा लेते हैं। जिससे फिल्म के रोमांच में कमी रह जाती है। फिल्म में आंतकवादियों की इस्तेमाल की गई टूटी-फूटी पंजाबी भाषा भी आपको खलेगी। फिल्म में काफी खौफनाक सीन है जहां आंतकवादी बुरी तरह से लोगों को मारते हुए दिखते हैं। बावजूद इसके ये सीन दर्शकों को हिला नहीं पाते। साथ ही क्लाइमेक्स भी काफी बोरिंग है। जो फिल्म के खत्म होने पर दर्शकों को थैंक गॉड की फीलिंग देता है।

इन छोटी कमियों को अगर दरकिनार कर दें तो ये फिल्म देखने लायक है। आतंक के विषय पर बनी फिल्मों के दर्शकों के लिए अक्षय खन्ना की ये फिल्म अच्छा वीकेंड प्लानर होगी। हम इसे 5 में से 3 स्टार देना मुनासिब समझते हैं।