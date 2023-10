Kangana Ranaut Film Tejas Twitter Review : बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म 'तेजस' (Tejas) का इंतजार खत्म हो गया है। ये फिल्म 27 अक्टूबर यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। कंगना रनौत की फिल्म 'तेजस' की कहानी इंडियन एयरफोर्स के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म का जब ट्रेलर आया था तब कंगना रनौत के डायलॉग 'भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं' ने लोगों का ध्यान खींचा था। इस फिल्म को लोग सिनेमाघरों में देखने के लिए पहुंचे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी है। आइए जानते हैं कि कंगना रनौत की फिल्म 'तेजस' को लोगों ने कैसा बताया है। Also Read - Tejas रिलीज से पहले अयोध्या पहुंचीं Kangana Ranaut, पीली साड़ी में किए रामलला के दर्शन

कंगना रनौत की फिल्म 'तेजस' आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म में कंगना रनौत के एक्शन और देशभक्ति को देखकर उनके फैंस गदगद हो गए हैं। कंगना रनौत की फिल्म 'तेजस' मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म को देखने गए लोगों ने ट्विटर पर अपनी रिएक्शन देना शुरू कर दिए हैं। लोगों ने फिल्म को अच्छा बताया है, वहीं, कुछ लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई है। यहां पर कंगना रनौत की फिल्म 'तेजस' को लेकर आए रिएक्शन हैं।

#TejasReview : Kangana Ranaut is on fire in this film! Her performance is powerful and moving, and the story is inspiring and patriotic. The screenplay could be a bit tighter, but it's worth watching for Kangana alone. #Tejas #KanganaInPathshala ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/OePaAv7FZ8

The Screen Play little Slow But Overall It Is A Good Movie. #TejasMovie #TejasReview #TajasMovieReview pic.twitter.com/LP21V1wG6L

Patriotism Has Also Been Shown Very Well.

And one more thing , #Tejas Visual is delightful and CGI is looking very well.

Supporting cast is the back bone of #Tejas movie and dialogue of #KanganaRanaut is literally Goosebump.

⭐ ⭐ ⭐✨

Don't be missed, A Must watch ❤️#TejasReview #KanganaRanaut #Tejas pic.twitter.com/cewxUn45nY

