TBMAUJ First Review OUT: हंसा-हंसाकर पेट दर्द करा देगी शाहिद कपूर की फिल्म, मिलेगा ओवरलोडेड एंटरटेनमेंट Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya First Review OUT: शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' का पहला रिव्यू सामने आ गया है। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर ने फिल्म देखने के बाद अपनी राय बताई है।