The Archies Movie Review: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) की हालिया रिलीज मूवी 'द आर्चीज' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बेटी की इस सुहाना खान की एक्टिंग की गहराई को देखने के लिए किंग खान के फैंस भी उत्सुक हैं। इस बीच इस फिल्म को अदाकारा कटरीना कैफ ने देख लिया है। जिसके बाद उन्होंने अपनी राय सोशल मीडिया पर शेयर की। इस मूवी को देखने के बाद अदाकारा कटरीना कैफ ने मूवी का पहला रिव्यू किया है। अदाकारा ने इंस्टास्टोरी पर इस फिल्म की तारीफ में सुहाना खान की खूब प्रशंसा की।

कटरीना कैफ को पसंद आई 'द आर्चीज'

अदाकारा कटरीना कैफ की ओर से सामने आया फिल्म का पहला रिव्यू एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आते ही छा गया। 'द आर्चीज' का रिव्यू करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'ये मासूमियत से भरे उस दौर में आपको ले जाती है जो हम शायद भूल गए हैं। बेहद खूबसूरती से बुनी हुई। मूवी का एक-एक सीन ध्यान खींचता है। संगीत सबसे मुश्किल हिस्सा होता है जो क्रैक हो पाता है और ये बेहद खूबसूरती से बनाए गए हैं। साथ ही इनकी बेहतरीन कोरियोग्राफी है और इन्हें बेहद परफेक्शन के साथ शूट किया गया। मेरी जोया अख्तर आपके जैसा कोई नहीं है। आपका विजन और आपका टैलेंट जो भी जेनेर आप चूज करती हो उसमें एक यूनिक आवाज लेकर आती हो। आप वैसे एक्टर्स चुनती हो जो कोई नहीं चुन सकता। आप एक्टर का बेहतरीन पक्ष जान लेती हो और इसे स्क्रीन पर लेकर आती हो। आप एक बेहतरीन और गिफ्टेड सोल (इंसान) हो। आप फिल्मों के लिए बनी हो और क्या शानदार काम करती हो।'



सुहाना खान की तारीफ में बोलीं कटरीना कैफ

इसके आगे अदाकारा कटरीना कैफ ने सुहाना खान की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा, 'जानदार और शानदार स्टारकास्ट। वो आपको स्क्रीन पर हंसाते हैं। अगस्त्य नंदा आप बिग स्क्रीन के लिए ही बने हो। और सुहाना खान आपने सराहनीय बिना एफॉर्ट का काम किया है। लगता है कि ये आपकी 10वीं मूवी है। आप हर फ्रेम में चमकती हो और क्या शानदार डांस। खुशी कपूर बेहद प्यारी लगीं। मिहिर आहूजा आपकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है।' कटरीना कैफ की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही छाने लगी है।

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो हुई है 'द आर्चीज'

ये मूवी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। फिल्म ओल्ड इंग्लिश वर्ल्ड की झलक दिखाती है। जिसमें स्टारकिड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस मूवी की निर्देशक जोया अख्तर हैं। जो पहले ही दिल धड़कने दो, गली बॉयज और जिंदगी न मिलेगी दोबारा जैसी क्लट फिल्में दे चुकी हैं।