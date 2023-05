The Kerala Story Twitter Reaction: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जब इस मूवी का ट्रेलर आउट हुआ था तभी से द केरल स्टोरी चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ। कुछ लोगों ने इसे बैन करने की भी मांग की। लेकिन अब ये मूवी रिलीज हो गई है। बता दें कि द केरल स्टोरी रिलीज होने के साथ ही ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी है। लोगों को यह मूवी काफी पसंद आ रही है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं अदा शर्मा की फिल्म को देखने के बाद दर्शक क्या कह रहे हैं।

अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी को देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए है। अदा शर्मा ने फिल्म में अपनी जान फूंक दी है। वहीं फिल्म की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया है। बता दें यह मूवी 3 लड़कियों की सच्ची कहानी पर आधारित है। एक यूजर ने इस फिल्म के बारे में कहा, 'यह सिर्फ केरल की कहानी बल्कि हमारे समाज की है। मूवी को जरूर से जरूर देखें।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अदा शर्मा की ये मूवी लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाती है। कुछ लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगे। सुपर एक्टिंग।'

But shocked to know about ??? #The_Patna_Story

If you're emotionally fool, this propaganda movie will divert your attention from real issues for few days. #TheKeralaStoryReview

