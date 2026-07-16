The Odyssey Review: किसी मास्टरपीस से कम नहीं है Christopher Nolan की फिल्म, इस एक गलती ने किया मजा खराब

Christopher Nolan Tom Holland Matt Damon film The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन, टॉम और मैट डेमोन हॉलैंड की फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर लगातार बज्ज बना हुआ है. चलिए जानते हैं कि 'द ओडिसी' मनोरंजन के मामले में कहां तक पहुंच पाई है.

The Odyssey review

Tom Holland, Christopher Nolan, Matt Damon Film The Odyssey review: डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलेन (Christopher Nolan) ने फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) के जरिए एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस को हिलाने की तैयारी कर ली है. कुछ समय पहले ही क्रिस्टोफर नोलेन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन के साथ इंडिया आए थे. टॉम हॉलैंड और मैट डेमोन के आने के बाद से ही लोगों के बीच फिल्म 'द ओडिसी' का क्रेज बना हुआ है. अगर आप भी फिल्म 'द ओडिसी' देखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए हैं. चलिए जाते हैं कि फिल्म 'द ओडिसी' के जरिए क्रिस्टोफर नोलेन ने इस बार बॉक्स ऑफिस पर क्या कारानामा किया है.

रेटिंग: 3/5

फिल्म रिव्यू : द ओडिसी

निर्देशक : क्रिस्टोफर नोलन

कास्ट : टॉम हॉलैंड, जेंडया, मैट डेमन, रॉबर्ट पैटिनसन, ऐनी हैथवे, लुपिता न्योंगो और चार्लीज थेरॉन

अवधि : 2 घंटे 52 मिनट

क्या है 'द ओडिसी' की कहानी?

फिल्म 'द ओडिसी' की कहानी ग्रीक राजा ओडिसियस (डेमन) के इर्दगिर्द बुनी गई है जो कि ट्रोजन युद्ध के बाद अपनी पत्नी और बेटे (हैथवे और हॉलैंड) को बचाने के लिए निकलता है. इस खतरनाक यात्रा के दौरान राजा ओडिसियस को कई खूंखार पौराणिक जीवों का सामा करना पड़ता है. अब किस तरह से ग्रीक राजा ओडिसियस अपनी इस यात्रा को पूरी करता है यही फिल्म की कहानी है.

क्या है 'फिल्म द ओडिसी' में खास?

कहानी से लेकर किरदार तक... क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म 'द ओडिसी' पर बहुत बारीकी से काम किया है. फिल्म 'द ओडिसी' के बहुत से सीन्स ऐसे हैं जिनको देखकर आप खो जाएंगे. वहीं फिल्म में सितारों ने भी बेहतर परफॉर्मेंस दी है. फिल्म में टॉम हॉलैंड की खूब तारीफ हो रही है. टॉम हॉलैंड के ये मैच्योर अंदाज देखकर फैंस का दिल खुश हो गया है. एक रानी के तौर पर हैथवे ने खुद की कमजोरी को छिपाने की पूरी कोशिश की है. वहीं रॉबर्ट पैटिनसन दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं. उनका जोश कमाल है. फिल्म के विजुअल्स आपको सीट छोड़ने नहीं देंगे. फिल्म 'द ओडिसी' का क्लाइमेक्स कमाल है. फिल्म का संगीत जबरदस्त है. लुडविग गोरैनसन ने फिल्म के लिए ऑस्कर विनिंग काम किया है.

'फिल्म द ओडिसी' में कहां रह गई कमी?

कुल मिलाकर देखें तो फिल्म में जान डालने के लिए टॉम हॉलैंड, जेंडया, मैट डेमन, रॉबर्ट पैटिनसन, ऐनी हैथवे ने बहुत मेहनत की है. हालांकि कहीं-कहीं फिल्म 'द ओडिसी' का डायरेक्शन कमजोर नजर आता है. फिल्म 'द ओडिसी' की कहानी को और भी अच्छे तरीके से पिरोया जा सकता था. यहां एक और कमी नजर साफ आती है. ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से हेलन दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है. हालांकि फिल्म इस बात को जस्टिफाई करती नजर नहीं आई. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…