The Railway Men Twitter Review : वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' (The Railway Men) का लोगों का बेसब्री से इंतजार था। फाइनली ये वेब सीरीज 18 नवंबर यानी शनिवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है। वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' भोपाल गैस त्रासदी पर बेस्ड है। इस वेब सीरीज को लोगों ने देखकर ट्विटर अपना रिएक्शन दिया है। ट्विटर रिएक्शन से पता चला रहा है कि वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' लोगों का पसंद आ रही है। लोगों को वेब सीरीज की कहानी से लेकर कलाकारों की अदाकारी सब पसंद आ रही है। वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' में केके मेनन, बाबिल खान, दिव्येंदु, आर माधवन, सनी हिंदुजा जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आ रहे हैं। Also Read - The Railway Men: Bhopal Gas Tragedy पर बन रही वेब सीरीज में दिखेंगे बाबिल खान, आर. माधवन, केके मेनन और दिव्येंदु शर्मा

वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' को लेकर रिएक्शन

नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लोगों ने ट्विटर के जरिए वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' की जमकर तारीफ की है। लोगों ने कहानी से लेकर एक्टिंग तक सबको अच्छा बताया है। यहां पर वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' को लेकर किए गए ट्वीट हैं जिन्हें आप देख सकते हैं।

Saw #TheRailwayMen Who makes such wonderful webseries, man?

This is very well presented.@kaykaymenon02 No one could have played this role better than him..Hatts off ? ? @divyenndu u have done justice to ur role..OUTSTANDING.. Great to see @ActorMadhavan @iam_juhi 1/2 pic.twitter.com/00NUoJUprA — Arun Singh (@MrArunSiingh) November 18, 2023

Brilliant show #TheRailwayMen

It brings back the horror faced by the nation but tells an honest Untold heroic tale of the unsung heroes of #IndianRailways ???

Salute ?

I feel sad that it took 40 years for their unparalleled contribution to be highlighted. A must watch @yrf pic.twitter.com/CewsfscRVr — Pooja Rathi (@poojadahiya1874) November 18, 2023

The Railway Men picks up the untold stories behind the Bhopal Gas Tragedy, and portrays them as they are, in a simple yet haunting manner. @ActorMadhavan and @divyenndu are good, but @kaykaymenon02 steals the show, and, Babil Khan shows his pedigree.#TheRailwayMen @NetflixIndia pic.twitter.com/yb5Ep8W9oS — Oninthough G (@OninthoughG) November 18, 2023

Han dekha bhai TheRailwayMen

ab kya bolun matlab jo innocent logon ki jaan gayi dekh ke asoon aa jata he emotionally aapko tod deta hai

They have successfully present that incident on screen no doubt every character is impressed you specially BabilKhan as imad ♥️#TheRailwayMen pic.twitter.com/pRhTabEFQB — Akshya Bhoi (@akshyab35) November 18, 2023

Babil Khan BILKUL apne Papa jaisa hai .

Irfan Khan ki Poori Jhalak hai Babil main.

Kya Kamaal natural Acting ki hai ladke ne ? Till now This Is a Mind blowing Series ?? still last episode baaki hai dekhna.#TheRailwayMen On Netflix.#Bhopal pic.twitter.com/zkNROi7mm3 — Deepak Singh Kushwah (@its_dsk) November 18, 2023

भोपाल गैस त्रासदी पर बनी है वेब सीरीज 'द रेलवे मैन'

गौरतलब है कि 3 दिसंबर, 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी में अमेरिकन केमिकल कम्पनी यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस लीक हो गई थी। इस जहरीली गैस लीक होने से कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं, तमाम लोगों को अपंग और अंधे हो गए थे। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' में इसी भोपाल गैस त्रासदी पर बनाई गई है।