Toofan Twitter Review: लोगों को पसंद आई Farhan Akhtar और Mrunal Thakur की केमिस्ट्री, Paresh Rawal की एक्टिंग ने जीता दिल

फरहान अख्तर (Farhan Akhtar), परेश रावल (Paresh Rawal) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) की फिल्म 'तूफान' (Toofan) रिलीज हो गई है। फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज हुई है। ऐसे में लोगों ने रात में ही फिल्म का फर्स्ट शो देखकर रिव्यू देना शुरू कर दिया है। फिल्म को लोगों से मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। कई लोग इसे फरहान अख्तर की बेस्ट स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बता रहे हैं तो कई इसे भाग मिल्खा भाग के सामने बिल्कुल कमतर आंक रहे हैं।

लोगों ने ये भी कहा कि फिल्म में जानबूझकर एजेंडाबाजी की गई है। हालांकि लोगों को फरहान के ट्रांसफॉर्मेशन और मृणाल की एक्टिंग खासी पसंद आई है। मृणाल की एक्टिंग का ही कमाल है कि ट्विटर पर मृणाल ट्रेंड कर रही हैं। वहीं फिल्म में फरहान अख्तर के कोच का रोल करने वाले एक्टर परेश रावल ने हर बार की तरह ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाई है। लोगों ने फिल्म देखकर अपनी राय सोशल मीडिया पर शेयर की है। आप भी देखिए लोगों के ट्वीट...

#Toofaan is an outstanding movie. Super duper emotional and entertaining watch! LOVED IT TO THE CORE ❤️❤️ #FarhanAkhtar at his best and #PareshRawal is fabulous.

Not to forget that #MrunalThakur lights up every scene she's in@FarOutAkhtar @SirPareshRawal @mrunal0801 — Parth Sharma (@ParthKapoor23) July 15, 2021

#Toofaan A typical formulaic sports drama with tried and tested premise offering nothing new to the genre. A brilliant #FarhanAkhtar & #MrunalThakur's vibrant presence makes this underdog tale tolerable. Boxing Sequences & few emotions has worked well. #ToofaanOnPrime pic.twitter.com/HEoDgjN3ws — Rahul Babu (@rahulbabu1011) July 15, 2021

@FarOutAkhtar #Toofan another master piece by @PrimeVideo dil mein ho toofan to achieve something duniya kya keh rahi ghanta maat socho — Kunal Gupta (@kunal2151) July 16, 2021

Dear Farhan,

You never fail to encourage, motivate and inspire to pursue our dreams.

Thank you ?❤️@FarOutAkhtar @RakeyshOmMehra #Toofan #ToofaanOnPrime — Ansh Chaturvedi (@anshchaturvedi9) July 16, 2021

#Toofaan Review - 1/5

Been there, done that kinda story & narrative. 0 novelty factor & too cliché. Defo btr 2 watch any of d evergreen - Warrior, Rocky, Fighter,Real steel, Creed or underrated Saala khadoos once again than overhyped #Toofan #Toofaanreview #ToofaanOnPrime — Siva (@shiva4u) July 16, 2021

#ToofanOnPrime #Toofan Very disappointing. No emotions. Was expecting close to Bhaag Milkha Bhaag but its nowhere near. — AbhishekBharti Ray (@IAmAbhhii) July 16, 2021

Wasted 30 mins of my life watching #Toofan . Had some high expectations from @FarOutAkhtar after watching Milkha Singh. But oh boy what a let down.

The movie is so wrong on so many counts.

Wish it was so easy to be a boxer.. ha ha#ToofaanOnPrime — Pranab (@pranabpegu) July 16, 2021

फिल्म में कुछ एक सीन्स पर विवाद भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि फिल्म में जबरदस्ती लव जिहाद जैसा मुद्दा डाला गया है। बात करें तूफान फिल्म की तो इस फिल्म को राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और म्यूजिक शंकर अहसान लॉय ने दिया है। लोग तो इस फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो अपना रिव्यू कमेंट करके बताइए और यहां देखिए फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर....