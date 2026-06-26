google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Reviews
  • Welcome To The Jungle Review: जिंदगी हो चुकी है झंड तो जरुर देंखें Akshay Kymar की फिल्म, हंसते-हंसत...

Welcome To The Jungle Review: जिंदगी हो चुकी है झंड तो जरुर देंखें Akshay Kymar की फिल्म, हंसते-हंसते निकल जाएंगे दम

Welcome To The Jungle Review: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज हो चुकी है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि 'वेलकम टू द जंगल' की कहानी आखिर कैसी है? पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: June 26, 2026 9:06 AM IST
Welcome To The Jungle Review: जिंदगी हो चुकी है झंड तो जरुर देंखें Akshay Kymar की फिल्म, हंसते-हंसते निकल जाएंगे दम

Welcome To The Jungle Review

Welcome To The Jungle Early Review: बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज हो चुकी है.फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle Review) के जरिए अक्षय कुार ने फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है. फैंस लंबे समय से फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. अब जब फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज हो गई है तो लोग सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. अगर आप भी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' देखने का इंतजार कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको अक्षय कुमार (Akshay Kymar) की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' देखने जाना चाहिए या फिर नहीं...

Welcome 3 Box Office Prediction: ओपनिंग डे पर 'वेलकम 3' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड? एडवांस बुकिंग का आंकड़ा देख उड़ जाएंगे होश!
Also Read

Welcome 3 Box Office Prediction: ओपनिंग डे पर 'वेलकम 3' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड? एडवांस बुकिंग का आंकड़ा देख उड़ जाएंगे होश!

रेटिंग: ⭐⭐⭐⭐(4)
फिल्म रिव्यू : वेलकम टू द जंगल
निर्देशक : अहमद खान
कास्ट : अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी, जैकलीन फर्नांडिस, संजय दत्त, अरशद वापसी, रवीना टंडन, जॉन लीवर, फरीदा जलाल, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, उर्वशी रौतेला, राजपाल यादव, किरण कुमार, पुनीत इस्सर, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक
अवधि : 2 घंटे 50 मिनट

क्या है फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कहानी?

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कहानी एक अमीर आदमी के इर्द गिर्द घूमती है जो कि अपने पैसे छिपाने के लिए एक प्लान बनाता है. ये आदमी अपने रुपए छिपाने के लिए कुछ स्ट्रगल कर रहे एक्टर्स को एक फ्लॉप फिल्म बनाने के लिए कहता है. ये लोग बड़ी ही प्लानिंग के साथ फिल्म की शूटिंग का आगाज करते हैं, हालांकि कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं होता है. ये लोग फिल्म की शूटिंग एक गांव में करते हैं जहां पर विलेन की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है. एक्टर्स को लगता है कि ये सब फिल्म का ही हिस्सा है जबकि वो सब रिएलिटी होती है. अब कैसे ये सितारे मिलकर इस फिल्म की शूटिंग पूरी करते हैं, यही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की कहानी है.

Welcome To The Jungle Early Review: 32 सितारे और हजारों... रिलीज से पहले लीक हुई Akshay Kymar की फिल्म, किसने मारी बाजी?
Also Read

Welcome To The Jungle Early Review: 32 सितारे और हजारों... रिलीज से पहले लीक हुई Akshay Kymar की फिल्म, किसने मारी बाजी?

क्या है फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में खास?

अहमद खान की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में कॉमेडी का जबरदस्त डोज देने की कोशिश की गई है. फिल्म को शानदार सेट्स पर फिल्माया गया है. वहीं अहमद खान ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में 32 बॉलीवुड सितारों को चुना है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का केवल एक ही मकसद है कि कैसे थिएटर में बैठे लोगों को हंसाया जाए. फिल्म में अक्षय कुमार की एक्टिंग जबरदस्त नजर आ रही है. फिल्म को मजेदार बनाने में अक्षय कुमार को खास मेहनत नहीं करनी पड़ी. फिल्म में वो एनर्जी को बनाए रखते हैं और कहानी को कंट्रोल में रखते हैं.'येडा अन्ना' बनकर सुनील शेट्टी ने भी बवाल मचा दिया है. उनका किरदार मजेदार और अजीब है.

कैसी है बाकी सितारों की परफॉर्मेंस?

वहीं अरशद वारसी की कॉमेडी टाइमिंग भी जबरदसत नजर आती है. लारा दत्ता एक सख्त आर्मी ट्रेनर के तौर पर लोगों को खूब हंसाती हैं. लारा का काम है कि इन एक्टर्स को कैसे तैयार किया जाए. परेश रावल, जॉनी लीवर और राजपाल यादव ने फिल्म में साबित कर दिया है कि उकनकी कॉमेडी के आगे सब फीके हैं. वहीं फरीदा जलाल और किरण कुमार ने भी फैंस को हंसाने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया है. जहां फरीदा जलाल की बोली आपको हंसाती है वहीं किरण कुमार की उर्दू आपको लोटपोट कर डालेगी. अक्षय कुमार को सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की तिकड़ी आपको पुराने दिनों की याद दिला देगी. कहना गलत नहीं होगा कि अहमद खान ने 32 सितारों को बराबर का स्पेस देने की कोशिश की है. दर्जनों जाने-पहचाने चेहरों के बावजूद कहानी मजेदार लगती है. ये फिल्म विज़ुअल गैग्स, वन-लाइनर्स, सिचुएशनल कॉमेडी से सजी हुई है. वहीं फिल्म का संगीत भी मजेदार है. आप खुद को झूमने से नहीं रोक पाएंगे.

तो क्या है लास्ट वर्डिक्ट?

अगर आप खुद को हंसाना चाहते हैं तो आपके पास सही मौका है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का केवल एक ही मकसद है कि कैसे भी लोगों को हंसाया जा सके, जिस काम में फिल्म कामयाब रही है. आप खुद को एक बार के लिए सीटी मारने से नहीं रोक पाएंगे. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी जैसे सितारे बवाल मचा रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Arjun Kapoor Net Worth: फ्लॉप फिल्मों के बाद भी राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं अर्जुन कपूर, महंगी कारों का कलेक्शन देख हो जाएंगे हैरान

Next Story

Arjun Kapoor Net Worth: फ्लॉप फिल्मों के बाद भी राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं अर्जुन कपूर, महंगी कारों का कलेक्शन देख हो जाएंगे हैरान