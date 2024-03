Yodha Twitter Review Out: बॉलीवुड फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशी खन्ना और अदाकारा दिशा पाटनी स्टारर मूवी 'योद्धा' आखिरकार सिनेमाघर पहुंच चुकी है। इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये मूवी जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है। जिसमें एक बार फिर 'शेरशाह' स्टार जबरदस्त फॉर्म में नजर आए हैं। सुपरस्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी को देखने के बाद दर्शकों ने अपनी राय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखनी शुरू कर दी है। जिसमें लोग सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म पर प्यार लुटाते दिखे हैं। सामने आ रहे ट्विटर रिव्यूज में लोग सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस फिल्म को बेस्ट हाईजैक ड्रामा फिल्म बताते दिखे। Also Read - Yodha Box Office Prediction: बॉक्स ऑफिस पर दम दिखाएगा 'योद्धा', फिल्म की ओपनिंग डे पर होगी इतनी कमाई

सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी को दर्शकों ने किया पास

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'योद्धा' देखने के बाद लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'मास एक्शन से भरी मूवी और डायलॉग को पूरी तरह से दिमाग सन्न कर देने वाली है। बेहद शानदार।' तो एक यूजर ने लिखा, 'जैसे जैसे क्लाइमेक्स आता है। फिल्म की टेंशन उच्च स्तर पर पहुंच गई है। जो दर्शकों को थ्रिल कर देता है।' लोगों के ये कमेंट्स आप यहां देख सकते हैं। तो वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस मूवी को दर्शकों ने अब तक की बेस्ट हाईजैक ड्रामा फिल्म बता डाला है। देखें ट्वीट्स।

As the climax approaches, the tension reaches its peak, leaving the audience on the edge of their seats desperate to watch. #Yodha #YodhaReview — Roshni Jha (@RoshniJha165618) March 15, 2024

The positive wom everywhere for #yodha ?? can't wait to see, when content is good audience will find their way ? even haters are appreciating and praising sid left right my man win ❤️ pic.twitter.com/FVSwD0fWkW — ? (@Itsmeiinna) March 15, 2024

Movie - #Yodha

Rate - ⭐⭐⭐½ (3.5/5)

One Word - Action-packed#Yodha is captivating action thriller that keeps you glued to the edge of your seats. #SidharthMalhotra is brilliant his action sequences too good, #DishaPatani will mislead you #RaashiiKhanna good.#YodhaReview pic.twitter.com/9nXICvPzQm — Bollywood Reporter (@TBR_Offic1al) March 15, 2024

'योद्धा' की स्टारकास्ट

बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ इस मूवी में लीड रोल में एक्ट्रेस दिशा पाटनी और राशी खन्ना नजर आने वाली हैं। साथ ही तनुज वीरवानी भी अहम रोल में हैं। जबकि, इस फिल्म के निर्देशक सागर अंबरे और पुष्कर ओझा है। इस फिल्म के निर्माता करण जौहर, हीरू यश जौहर, अपूर्वा मेहता और शशांक खेतान हैं।

कुल इतने करोड़ रुपये में बनी है 'योद्धा'

बॉलीवुड फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी 'योद्धा' को मेकर्स ने लिमिटेड बजट में बनाया गया है। फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशी खन्ना स्टारर इस फिल्म को मेकर्स ने करीब 55 करोड़ रुपये के बजट में बनाया है। ऐसे में इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट का स्टेट्स हासिल करने के लिए जरूरी है कि मूवी सिनेमाघरों से करीब 75 करोड़ रुपये की कमाई कर सके।