1 घंटे 15 मिनट की वो पहली फिल्म, जिसमें महिला बनीं सीरियल किलर, कत्ल का तरीका देख निकल जाएगी चीख...

अगर आप कोई शानदार और जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहें हैं. जिसकी कहानी आपको एकदम हैरान कर देगी. इसे देखने के बाद आप कई दिनों तक इसके बारे में सोचते रहेंगे.

भारतीय ओटीटी स्पेस में जब भी सबसे डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम-थ्रिलर फिल्मों की बात होती है, तो 'पोशम पा' (Posham Pa) का नाम सबसे ऊपर आता है. यह मात्र 1 घंटे 15 मिनट की एक ऐसी शॉर्ट-थ्रिलर है, जो आपको शुरू से अंत तक हिलने का मौका नहीं देती. यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि यह समाज के उस डरावने सच को दिखाती है, जहां ममता का रूप मानी जाने वाली महिला एक क्रूर सीरियल किलर बन जाती है. यह फिल्म भारत की पहली ऐसी फिल्म मानी जाती है जिसमें महिलाओं को सीरियल किलर के रूप में इस कदर खौफनाक तरीके से पेश किया गया है.

सच्ची घटना पर आधारित

यह फिल्म महाराष्ट्र की दो सगी बहनों, सीमा गावित और रेणुका शिंदे की असल जिंदगी से प्रेरित है, जिन्हें भारत में मौत की सजा पाने वाली पहली महिला सीरियल किलर माना जाता है. फिल्म में इनका नाम बदला गया है, लेकिन उनकी दरिंदगी की कहानी बिल्कुल वैसी ही रखी गई है. फिल्म की कहानी प्रजक्ता (सयानी गुप्ता) और शिखा (रागिनी खन्ना) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें पुलिस ने दर्जनों बच्चों के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. इन दोनों बहनों को इस दलदल में धकेलने वाली उनकी अपनी मां मदरानी (महिंद्रा गुहा) होती है.

कत्ल का खौफनाक तरीका

फिल्म में कत्ल करने के जो तरीके दिखाए गए हैं, वे किसी भी सामान्य इंसान का कलेजा कंपा सकते हैं. ये महिलाएं छोटी-मोटी चोरी के वक्त पकड़े जाने के डर से मासूम बच्चों को अपना हथियार बनाती थीं. बच्चों को जमीन पर पटककर मारना, उनका गला घोंटना और फिर उन्हें ठिकाने लगाना, ये सब इतने खौफनाक दिखाया गया है कि आपकी चीख निकल सकती है. फिल्म यह भी दिखाती है कि कैसे मदरानी ने अपने बच्चों के दिमाग में जहर भरा और उन्हें अपराध की दुनिया का हिस्सा बना दिया.

अभिनय जिसने रूह कंपा दी

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कास्टिंग है. महिंद्रा गुहा ने मदरानी के किरदार में उन्होंने एक ऐसी मां की भूमिका निभाई है, जिससे आपको नफरत हो जाएगी. सयानी गुप्ता और रागिनी खन्ना की एक्टिंग को देख आपका कलेजा कांप जाएगा. एक फिल्म सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट की है, निर्देशक सुमन मुखोपाध्याय ने कहानी के टाइम को इतना तेज रखा है कि सस्पेंस और डर का ग्राफ नीचे नहीं गिरता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

