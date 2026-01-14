ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • नोट छापने की मशीन बना ये 70 साल का एक्टर, 48 घंटे में छापे इतने नोट, जिसे देख यंग स्टार्स के उड़ जाए...

नोट छापने की मशीन बना ये 70 साल का एक्टर, 48 घंटे में छापे इतने नोट, जिसे देख यंग स्टार्स के उड़ जाएंगे होश!

Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर आज के यंग स्टार्स जहां एक हिट से लिए तरस रहे हैं, वहीं 70 साल का ये एक्टर नोट छापने की मशीन बना हुआ है. महज 48 घंटे का कलेक्शन बड़े-बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा सकता है. आइए जानते हैं ये एक्टर कौन है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 14, 2026 10:22 PM IST

नोट छापने की मशीन बना ये 70 साल का एक्टर, 48 घंटे में छापे इतने नोट, जिसे देख यंग स्टार्स के उड़ जाएंगे होश!

Box Office Collection: आज जहां यंग स्टार्स एक हिट के लिए तरस रहे हैं और कड़ी मेहनत के बावजूद वे सिनेमाघरों तक दर्शकों को खींचने में नाकामयाब हो रहे हैं, वहीं साउथ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) 70 साल की उम्र में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स की इबारत लिख रहे हैं. मकर संक्रांति के खास मौके पर रिलीज हुई उनकी फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' (Mana Shankara Vara Prasad Garu) ने सिनेमाघरों में वो सुनामी ला दी है, जिसके आगे बड़े-बड़े यंग सितारों के पसीने छूट गए हैं.

दरअसल, महज 48 घंटे में ही उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की ऐसी बारिश की है कि, ट्रेड एनालिस्ट्स भी हैरान रह गए हैं. जैसे ही चिरंजीवी (Chiranjeevi) की हालिया रिलीज फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आए वैसे वो इंटरनेट पर छा गए, तो वहीं कलेक्शन देख कईयों का माथा घूम गया है. तो चलिए जानते हैं चिरंजीवी की 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' ने दूसरे दिन कितने का कलेक्शन किया और अब तक ये मूवी कितना कमा चुकी है.

TRENDING NOW

दूसरे दिन का कलेक्शन

चिरंजीवी की 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' 12 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे पहले ही दिन दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला, तो वहीं क्रिटिक्स ने भी जमकर तारीफ की. sacnilk.com की रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म ने दूसरे दिन यानी मंगलवार को 18.75 करोड़ का बिजनेस किया. sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' ने प्री रिलीज से में 9.35 करोड़ का कलेक्शन किया था. लेकिन रिलीज के पहले दिन इसकी कमाई काफी ने हर किसी के होश उड़ा दिए.

दो दिन में कितनी कमाई कर चुकी है?

Sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' (Mana Shankara Vara Prasad Garu Collection) ने पहले दिन 32.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट 60.35 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. वहीं, इंडिया में इसका ग्रास कलेक्शन 72.15 करोड़ हो गया है. वहीं अगर बात करें दुनियाभर में इसकी कमाई की तो, दूसरे दिन ये 84 करोड़ रुपए थी. आपको जानकर हैरानी होगी इस फिल्म ने महज दो दिन में ही वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 120 करोड़ रुपए कर लिया है. जिसकी जानकारी डायरेक्टर रविपुड़ी ने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की है.

Mana Shankara Vara Prasad Garu स्टारकास्ट

वहीं अगर बात करें 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' (Mana Shankara Vara Prasad Garu) की स्टारकास्ट की तो, इसमें चिरंजीवी के अलावा, वेंकटेश, नयनतारा, कैथरीन ट्रेसा, जरीना वहाब, हर्ष वर्धन, अभिनव गोमातम लीड रोल में हैं. ये एक तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ये इतिहास रच रहा है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Chiranjeevi Mana Shankara Vara Prasad Garu Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Nayanthara