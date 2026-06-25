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साउथ एक्ट्रेस कृषि थापंडा के घर पर खौफनाक वारदात, बेंगलुरु वाले घर में शख्स ने किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस

कन्नड़ एक्ट्रेस कृषि थापांडा के बेंगलुरु स्थित अपार्टमेंट में उनके करीबी दोस्त वैशाक उपाध्याय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 25, 2026 9:15 PM IST
साउथ एक्ट्रेस कृषि थापंडा के घर पर खौफनाक वारदात, बेंगलुरु वाले घर में शख्स ने किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस

कृषि थापंडा के घर पर खौफनाक वारदात

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई है. बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में स्थित कन्नड़ अभिनेत्री कृषि थापांडा के फ्लैट में एक 36 वर्षीय व्यक्ति का शव फंदे से लटका हुआ मिला है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतक की पहचान वैशाक उपाध्याय के रूप में हुई है, जो एक्ट्रेस कृषि थापांडा के बेहद करीबी दोस्त बताए जा रहे थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

एक्ट्रेस की गैरमौजूदगी में उठाया खौफनाक कदम

पुलिस द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह दर्दनाक घटना कल रात करीब 8:30 बजे की है. राहत की बात यह है कि जब वैशाक ने यह आत्मघाती कदम उठाया, तब एक्ट्रेस कृषि थापांडा उस अपार्टमेंट में मौजूद नहीं थीं. वह पिछले कुछ समय से महादेवपुरा के पास स्थित 'क्षेमवन' नाम के एक केंद्र में थीं, जहां वह एक विशेष मेडिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनने गई हुई थीं.

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एक्ट्रेस के घर पर ही रुक रहे थे वैशाक

जांच में सामने आया है कि वैशाक उपाध्याय पिछले करीब एक सप्ताह से कृषि थापांडा के इसी राजराजेश्वरी नगर वाले घर पर मेहमान के तौर पर रह रहे थे. बीती रात जब घर पर कोई नहीं था, तब उन्होंने कमरे में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी. पुलिस को घटनास्थल की तलाशी के बाद भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेज दिया है.

पारिवारिक विवाद से जूझ रहे थे मृतक

वैशाक के करीबियों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वह पिछले काफी समय से गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहे थे. इसके लिए बकायदा उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा था. वैशाक की इस मानसिक स्थिति के पीछे उनके कुछ बेहद निजी और पारिवारिक कारण थे. बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी के साथ लगातार होने वाले लड़ाई-झगड़ों और अनबन की वजह से वह काफी समय से उनसे अलग रह रहे थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक 14 साल का बेटा भी है.

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कानूनी पचड़ों के कारण भी थे परेशान

वैशाक उपाध्याय की जिंदगी में सिर्फ पारिवारिक कलह ही नहीं था. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, कुछ समय पहले उन्हें एक गंभीर मामले में गिरफ्तार भी किया गया था. उन पर बेंगलुरु के एक जाने-माने बिजनेसमैन अरविंद रेड्डी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था. हालांकि, बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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