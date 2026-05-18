सीएम विजय और कमल हासन की मुलाकात में हुआ बड़ा खेला, एक्टर ने सिनेमा इंडस्ट्री के लिए की 6 धांसू डिमांड्स

सुपरस्टार कमल हासन ने तमिलनाडु के सीएम विजय से मुलाकात कर तमिल सिनेमा के विकास के लिए 6 शानदार मांग की है. साथ ही कमल हासन ने सीएम विजय द्वारा शराब की दुकानें बंद करने के फैसले की सराहना भी की.

विजय और कमल हासन की मुलाकात

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े नाम जब एक मंच पर आए, तो हर तरफ हलचल मच गई. सिनेमा के महागुरु कहे जाने वाले सुपरस्टार कमल हासन ने हाल ही में तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (थलापति विजय) से एक बेहद खास मुलाकात की. राज्यसभा सांसद कमल हासन ने इस दौरान मुख्यमंत्री विजय को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें साउथ सिनेमा में बड़े सुधारों को लेकर 6 महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं.

कमल हासन की 6 बड़ी मांगें

कमल हासन ने खुद अपने 'एक्स' (ट्विटर) हैंडल पर इस मुलाकात और अपनी मांगों को शेयर किया है. एक्टर चाहते हैं कि छोटे फिल्ममेकर्स से लेकर बड़े थिएटर्स तक, सबको सरकार का पूरा सहयोग मिले.

सरकारी तमिल ओटीटी प्लेटफॉर्म: कमल हासन की सबसे बड़ी मांग यह है कि सरकार तमिल फिल्मों, शाॅर्ट फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और इंडिपेंडेंट मूवीज को बढ़ावा देने के लिए एक ऑफिशियल सरकारी OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत करे.

मनोरंजन टैक्स से राहत: फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने के लिए उन्होंने 4 प्रतिशत एंटरटेनमेंट टैक्स को पूरी तरह हटाने की मांग रखी है.

पायरेसी: फिल्मों को लीक होने से बचाने और मेकर्स के नुकसान को रोकने के लिए एक विशेष 'एंटी-पायरेसी टास्क फोर्स' का गठन किया जाए.

थिएटर्स में 5 शोज की अनुमति: सिनेमाघरों की कमाई बढ़ाने और दर्शकों को सहूलियत देने के लिए फिल्मों को रोजाना 5 शोज चलाने की इजाजत मिले.

ओटीटी रिलीज के लिए 8 हफ्ते का गैप: थिएटर्स के बिजनेस के लिए फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने और ओटीटी पर आने के बीच कम से कम 8 सप्ताह का अनिवार्य अंतर होना चाहिए.

प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम: तमिलनाडु में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से 'फिल्म प्रोडक्शन इंसेंटिव योजना' शुरू की जाए.

सीएम विजय के फैसले की सराहना

इस मुलाकात से पहले भी कमल हासन ने मुख्यमंत्री विजय के एक साहसिक फैसले की खुलकर तारीफ की थी. तमिलनाडु में नई सरकार बनते ही राज्य की 717 शराब की दुकानों को बंद करने के कदम का कमल हासन ने स्वागत किया था. उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर लंबे समय से चर्चा हो रही थी और विजय ने इसे लागू करके सराहनीय काम किया है.

कमल हासन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

राजनीतिक के बीच कमल हासन बतौर एक्टर और प्रोड्यूसर भी बेहद व्यस्त हैं. उनके पास इस समय फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है. वह जल्द ही रजनीकांत के साथ फिल्म 'थलाइवर' में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा उनके पिटारे में 'विक्रम 2', 'केएच X आरके रीयूनियन', 'केएच 233', 'थेवर मेगन 2', 'इंडियन 3' और 'डी 55' जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.