  • यश की 'टॉक्सिक' के टीजर पर हुआ विवाद, कार में इंटीमेट सीन को लेकर की गई शिकायत...

यश की 'टॉक्सिक' के टीजर पर हुआ विवाद, कार में इंटीमेट सीन को लेकर की गई शिकायत

Toxic Teaser Controversy: फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज होते ही लोगों के बीच छा गया था. इसको लेकर मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे थे. अब यश की फिल्म के टीजर को लेकर शिकायत की गई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 13, 2026 1:42 PM IST

यश की 'टॉक्सिक' के टीजर पर हुआ विवाद, कार में इंटीमेट सीन को लेकर की गई शिकायत

साउथ की सुपरस्टार यश (Yash) की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) का जब से टीजर रिलीज किया गया है तब से सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. फिल्म के टीजर के दौरान कुछ इंटीमेट सीन दिखाए गए, जिसने लोगों के होश उड़ दिए. अब यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर के इंटीमेट सीन को लेकर विवाद हो रहा है. यहां तक कि इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है. दरअसल, आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने कर्नाटक राज महिला आयोग में फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर को बैन करने की मांग की है. आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है.

यश के जन्मदिन पर आया 'टॉक्सिक' का टीजर

यश के जन्मदिन पर यानी 8 जनवरी को उनकी फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज किया गया था. इस फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए. वहीं, यश के लुक और उनके अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा. इन सबके बीच फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर में यश और हॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच इंटीमेट सीन ने लोगों को हैरान कर दिया. इस सीन को लेकर हर तरह बात हो रही है. इसी बीच फिल्म के टीजर पर विवाद होने लगा और शिकायत दर्ज कराई गई है. मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग में गईं और फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर के इंटीमेट सीन को लेकर आपत्ति जताई है. उनकी मांग है कि टीजर से अश्लील विजुअल्स हटाए जाएं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए. इस शिकायत के बाद कर्नाटक राज्य महिला आयोग एक्टिव हुआ और सीबीएफसी को लेटर लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा है.

आम आदमी पार्टी की महिला विंग कर रही कार्रवाई की मांग

आम आदमी पार्टी की महिला विंग की तरफ से कहा गया है कि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर में दिखाया गया आपत्तिजनक कंटेंट महिलाओं और बच्चों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है. ये सीन बिना उम्र की चेतावनी के पब्लिक डोमेन में लाया गया है. ये महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने और कन्नड़ संस्कृति का अपमान है. आम आदमी पार्टी की महिला विंग की तरफ से अपील है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और राज्य की संस्कृति को बनाए रखने के लिए तुरंत एक्शन लिया जाए. बताते चलें कि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

