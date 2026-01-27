फैमिली कलेश में एक्ट्रेस के पति पर हमला, लड़ाई में रिश्तेदारों ने पीठ पर घोंपा छूरा, मौत के मुंह तक पहुंचा शख्स

Kannada TV actor Kavya Gowda Family Drama: साउथ एक्ट्रेस काव्या गौड़ा के परिवार से जुड़ी एक शॉकिंग खबर सामने आई है. उनके फैमिली कलेश में पति सोमशेखर पर जानलेवा हमला किया गया है.

Kannada TV actor Kavya Gowda Family Drama: कन्नड़ इंडस्ट्री से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर एक्ट्रेस काव्या गौड़ा का घरेलू विवाद काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और अब इस घरेलू कलेश ने खूनी खेल का रूप ले लिया है. काव्या गौड़ा के घरेलू विवाद में उनके पति सोमशेखर बुरी तरह घायल हो गए हैं. दावा है कि एक लड़ाई के दौरान एक्ट्रेस के पति पर उनके ही रिश्तेदारों ने हमला कर दिया. सोमशेखर पर चाकू से वार किया गया, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गए. अब उनका चल रहा है और इस मामले पर काव्या की बहन ने भी पुलिस के सामने सबूत पेश करने की बात कही है.

टीवी एक्ट्रेस के पति पर हुआ हमला

जानकारी के मुताबिक, ये घटना तब हुई जब काव्या गौड़ा (Kavya Gowda) अपने घर लौट आई. इसके बाद घर में रिश्तेदारों के बीच बहसबाजी चल रही थी. ये सब कुछ अब तक सिर्फ बातचीत से ही लड़ झगड़ रहे थे लेकिन देखते ही देखते मामला बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई. जानकारी के मुताबिक, काव्या अपने पति सोमशेखर के साथ एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं और यहां पर अब उनकी छोटी बेटी की देखभाल की वजह से मतभेद शुरू हो गए हैं और ये मतभेद भी समय के साथ काफी ज्यादा बढ़ गए हैं. इसी वजह से आए दिन बहस होती है और इस दिन भी बहस हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते मामला बेकाबू हो गया. इस विवाद में सोमशेखर के भाई और उनके कुछ रिश्तेदार भी शामिल थे और कई लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था.

पारिवारिक कलेश में खूनी खेल

कहा जा रहा है कि इस घटना में जैसे ही मारपीट शुरू हुई तो एक शख्स ने काव्या के पति सोमशेखर पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई है. इसके बाद आनन फानन में उन्हें करीब के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है. दूसरी तरफ काव्या की बहन भाव्या गौड़ा ने कपल की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस अब इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है.

काव्या गौड़ा ने सामने आकर बताई स्थिति

काव्या गौड़ा ने इस पूरे कलेश के बाद सामने आकर स्थिति को साफ किया है और घटना के बारे में कहा कि ये सारा झगड़ा गलतफहमी और झूठे आरोपों की वजह से हुआ है. उन्होंने दावा है कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है बस स्थिति को गलत तरीके से पेश किया गया है. एक्ट्रेस ने दूसरे पक्ष पर धमकी देने का आरोप लगाया है और कहा है कि सारा सच घर के कैमरों से साफ हो जाएगा. उन्होंने न्याय की मांग की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

