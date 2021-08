Adipurush: Prabhas को अपनी उंगलियों पर नचाएंगी Kriti Sanon, यहां देखें फोटोज {Photos}

Kriti Sanon and Prabhas to dance together in Adipurush: साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) इन दिनों अपनी मचअवेटेड फिल्म आदिपुरूष की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में प्रभास प्रभु श्रीराम का किरदार निभाते दिखेंगे। जबकि उनके साथ बॉलीवुड फिल्म अदाकारा कृति सेनॉन लीड रोल में नजर आने वाली हैं। कृति सेनॉन फिल्म में सीता का किरदार निभाते हुए दिखेंगी। इस फिल्म का निर्देशन अजय देवगन स्टारर फिल्म तान्हाजी के डायरेक्टर ओम राउत कर रहे हैं। ये प्रभास की चौथी पैन इंडिया रिलीज फिल्म होगी। जिसे मेकर्स विशाल स्तर पर बाने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर इन दिनों काफी तैयारियां चल रही है। फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही की जा रही है। मेकर्स इसे 3डी वर्जन में बनाने वाले हैं। Also Read - Entertainment News of the Day: Prabhas से ब्याह रचाना चाहती हैं Kriti Sanon, तो 'बूढ़ी' का टैग देने वालों से Kareena Kapoor ने बांटी ये खुशी

दिलचस्प बात ये है कि अदाकारा कृति सेनॉन और एक्टर प्रभास के बीच एक जबरदस्त डांस नंबर भी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा। जिसके लिए फिल्म की स्टारकास्ट ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। बीते दिन फिल्म स्टार प्रभास और कृति सेनॉन एक्टर सनी सिंह के साथ एक ही कार में मुंबई में स्पॉट हुए थे। ये स्टार्स अपनी इस अपकमिंग फिल्म के लिए एक डांस की रिहर्सल के लिए पहुंचे थे। जहां मौजूद पैपराजनी ने इनकी ये फोटोज कैमरे में कैद कर ली। ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं।

बता दें कि सोनू के टीटू की स्वीटी फेम फिल्म स्टार सनी सिंह भी प्रभास और कृति सेनॉन के साथ इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म में सनी सिंह लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले हैं। जबकि फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी साउथ इंडियन सिनेमा के जाने-माने संगीतकार एमएम कीरावनी (M. M. Keeravani) को सौंपी गई है। वो बाहुबली के भी संगीतकार थे। ऐसे में जाहिर है कि प्रभास और कृति सेनॉन स्टारर इस फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें सांतवें आसमान पर हैं। फिल्म में रावण का किरदार बॉलीवुड फिल्म स्टार सैफ अली खान निभाने वाले हैं। तो क्या आप प्रभास और कृति सेनॉन की इस अपकमिंग फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं।