फैंस को हजम नहीं हुआ Adipurush स्टार Prabhas का नया अवतार, लोगों ने दे डाला ‘अंकल’ का टैग

Adipurush star Prabhas was trolled badly for looks as he spotted with Kriti Sanon: साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) अक्सर ही अपनी फिल्मों के लिए अलग-अलग लुक्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। इन दिनों फिल्म स्टार प्रभास मुंबई में हैं और अपनी अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष (Adipurush) की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म स्टार प्रभास इन फिल्म में खूबसूरत अदाकारा कृति सेनॉन (Kriti Sanon) के साथ ऑन स्क्रीन नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में एक्टर प्रभास प्रभु श्रीराम का किरदार निभाने वाले हैं। जबकि अदाकारा कृति सेनॉन सीता का किरदार निभाएंगी। बीते दिनों ही फिल्म स्टार प्रभास को मुंबई में स्पॉट किया गया था। इस दौरान फिल्म स्टार काफी बदले अंदाज में नजर आ रहे थे। लेटेस्ट फोटोज में सुपरस्टार प्रभास का वजन काफी बढ़ा हुआ लग रहा है। साथ ही फिल्म स्टार ने अपनी मूंछें भी बढ़ा रखी थी। प्रभास को देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये बाहुबली फेम स्टार प्रभास ही हैं।

प्रभास इन फोटोज में बेहद थके हुए भी नजर आ रहे थे। ऐसे में प्रभास का नया लुक उनके फैंस और इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर गया। आलम ये हुआ कि इसके बाद साउथ सुपरस्ट स्टार प्रभास सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो गए। प्रभास के नए लुक को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'ये प्रभास ही है न' तो एक यूजर ने पूछा, 'ये इतना अंकल क्यों लग रहा है।' सोशल मीडिया पर प्रभास के इन लुक्स पर कुछ ऐसे कमेंट्स मिले हैं। ये कमेंट्स आप यहां देख सकते हैं।

Also Read - बड़े पर्दे पर Prabhas को टक्कर देंगे Jagapathi Babu, Salaar में विलेन बनकर छुड़ाएंगे छक्के

इन फिल्मों में बिजी हैं प्रभास

साउथ से सुपरस्टार प्रभास इन दिनों प्रभास बैक टू बैक कई फिल्मों में बिजी है। वो जहां अपनी अपकमिंग रोमांटिक म्यूजिकल सागा फिल्म राधे श्याम को लेकर बिजी हैं। तो वहीं, उनकी फिल्म आदिपुरुष भी खूब चर्चा बटोर रही है। जबकि इसके बाद वो सालार और नाग अश्विन के निर्देशन में बन रही प्रोजेक्ट के को लेकर भी व्यस्त हैं। प्रभास की व्यस्तता उनके चेहरे पर भी दिखने लगी है। शायद यही वजह है कि आदिपुरुष के गाने के लिए डांस रिहर्सल के वक्त पहुंचे प्रभास के नए लुक ने लोगों को हैरान कर दिया।