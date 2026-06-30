CM विजय के बाद अब सूर्या भी थामेंगे राजनीति का दामन? सुपरस्टार ने खुद तोड़ी चुप्पी

थलापति विजय के बाद अब क्या सुपरस्टार सूर्या भी थामेंगे राजनीति का दामन? एक पूर्व फैन क्लब मेंबर के वायरल बयान ने सोशल मीडिया पर सियासी हलचल तेज कर दी है. जिस पर अब एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है.

सूर्या भी थामेंगे राजनीति का दामन?

तमिल सिनेमा और राजनीति का रिश्ता दशकों पुराना है. एमजीआर से लेकर जयललिता और करुणानिधि जैसे दिग्गजों ने पर्दे से निकलकर सियासत के शिखर को छुआ है. हाल ही में इस लिस्ट में नया नाम सुपरस्टार थलापति विजय का जुड़ा, जिन्होंने अपनी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (TVK) के जरिए राजनीति में मजबूत एंट्री की. विजय की इस राजनीतिक कामयाबी के बाद, अब तमिल इंडस्ट्री के एक और कद्दावर अभिनेता सूर्या को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया था. सोशल मीडिया पर दावे किए जाने लगे कि सूर्या भी जल्द ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं.

बयान से मच गया बवाल

सूर्या की राजनीतिक एंट्री की अफवाहें तब शुरू हुईं, जब ऑल इंडिया सूर्या फैंस क्लब के एक पूर्व पदाधिकारी आर. वीरमणि का बयान वायरल हुआ. एक कार्यक्रम के दौरान वीरमणि ने कह दिया, "अगर समय और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो किसी को भी जनता का नेता बनने से नहीं रोका जा सकता." लोगों ने इसका यह मतलब निकाल लिया कि सूर्या गुपचुप तरीके से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं और जल्द ही किसी नई पार्टी का एलान कर सकते हैं. चूंकि थलापति विजय भी इसी तरह राजनीति में आए थे, इसलिए फैंस ने दोनों की तुलना करनी शुरू कर दी.

सूर्या फैंस क्लब ने तोड़ी चुप्पी

मामला जब जरूरत से ज्यादा बढ़ गया और मीडिया में सुर्खियां बनने लगा, तो 'ऑल इंडिया सूर्या फैंस क्लब' को खुद सामने आना पड़ा. एसोसिएशन ने तमिल भाषा में एक आधिकारिक नोट जारी करते हुए पूरी स्थिति साफ की. उन्होंने वीरमणि का एक स्पष्टीकरण वीडियो भी शेयर किया.

फैंस क्लब ने साफ शब्दों में कहा कि वीरमणि का बयान पूरी तरह से उनकी 'व्यक्तिगत राय' थी, जिसे सोशल मीडिया पर गलत तरीके से तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया. इसका संगठन या खुद अभिनेता सूर्या से कोई लेना-देना नहीं है. एसोसिएशन ने एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वीरमणि पिछले तीन साल से फैंस क्लब के प्रशासन का हिस्सा भी नहीं हैं.

समाज सेवा है सूर्या का लक्ष्य

फैंस क्लब ने सूर्या का रुख स्पष्ट करते हुए कहा, "मिस्टर सूर्या का राजनीति में आने का दूर-दूर तक कोई इरादा नहीं है. वह अपने 'अगरम फाउंडेशन' और अन्य सामाजिक कार्यों के जरिए जनता की सेवा कर रहे हैं. लोगों की भलाई करने में ही उन्हें सबसे ज्यादा मानसिक संतुष्टि और खुशी मिलती है."

गौरतलब है कि तमिलनाडु में अभिनेताओं के फैंस क्लब को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए जाना जाता है. थलापति विजय ने भी हाल ही में आलोचकों को जवाब देते हुए कहा था कि वह सीधे सेट से उठकर राजनीति में नहीं आए हैं, बल्कि उनका फैंस क्लब साल 2008 से जमीन पर सामाजिक काम कर रहा है. यही वजह थी कि सूर्या के फैंस क्लब के बयान को भी राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.