Add Bollywood Life as a Preferred Source
  • Spirit: Deepika Padukone के बाद अब Prabhas की 'स्पिरिट' से प्रकाश राज की छुट्टी? चौंकाने व...

Spirit: Deepika Padukone के बाद अब Prabhas की 'स्पिरिट' से प्रकाश राज की छुट्टी? चौंकाने वाली वजह आई सामने!

Spirit: 'एनिमल' डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' से कुछ समय पहले दीपिका पादुकोण को निकाल दिया गया था. वहीं अब खबर आ रही है कि, इस मूवी से प्रकाश राज का भी पत्ता कट गया है, जिसके पीछे बेहद हैरान कर देने वाली वजह है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 9, 2026 6:17 AM IST

Spirit: Deepika Padukone के बाद अब Prabhas की 'स्पिरिट' से प्रकाश राज की छुट्टी? चौंकाने वाली वजह आई सामने!

Spirit: पैन इंडिया स्टार प्रभास (Prabhas) इन दिनों दिग्गज डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' (Spirit) को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. इस मूवी को लेकर पिछले काफी समय से एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जो फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है. पहले 'स्पिरिट' से दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के बाहर होने से एक्ट्रेस के फैंस को काफी दुख हुआ था, वहीं अब खबर आ रही है कि, प्रभास की इस फिल्म से इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) भी आउट हो गए हैं.

साउथ के जाने माने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही 'स्पिरिट' (Spirit) में पहले दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आने वाली थी, लेकिन बाद में उनकी जगह तृप्ति डिमरी ले ली वहीं अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि, अभिनेता प्रकाश राज भी अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे.

'स्पिरिट' से क्यों बाहर हुए Prakash Raj?

इन दिनों इस हाई-ऑक्टेन एक्शन ड्रामा फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही है. शुरुआत में अनाउंस किया गया था, इस मूवी की स्टारकास्ट में दिग्गज एक्टर प्रकाश राज का नाम भी शामिल है और वो अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. लेकिन OTT Play की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल अवॉर्ड विनर प्रकाश राज को कथित तौर पर प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि, एक्टर और डायरेक्टर के बीच स्क्रिप्ट और एक खास सीन के एग्जीक्यूशन को लेकर तीखी बहस हुई थी, जो बाद में इतनी बढ़ गई कि, एक्टर को ही फिल्म से बाहर कर दिया गया.

प्रकाश से प्रभास हुए नाराज!

वहीं अगर रिपोर्ट्स की माने तो, प्रकाश की सिर्फ डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ ही नहीं बल्कि, फिल्म के लीड एक्टर प्रभास के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, जिससे वो नाराज हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'स्पिरिट' की शूटिंग के दौरान प्रकाश राज का बिहेवियर प्रोडक्शन टीम को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें इस मूवी से बाहर करने का फैसला लिया गया है. हालांकि, इस मामले में अभी तक न तो प्रकाश राज की तरफ से और न ही फिल्ममेकर्स या संदीप रेड्डी वांगा की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

