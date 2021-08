Allu Arjun ने खरीदे मलयालम सुपरहिट 'Nayattu' के तेलुगु राइट्स?

Allu Arjun bought the remake rights of Malayalam 'Nayattu': बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस समय एक के बाद एक साउथ इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्मों के रीमेक बन रहे हैं। ऐसे में मेकर्स इन दिनों साउथ की सुपरहिट फिल्मों के रीमेक राइट्स खरीदने में लगे हुए हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम (John Abraham) ने मलयालम की सक्सेसफुल फिल्म 'नयट्टू' (Nayattu) के हिंदी रीमेक राइट्स खरीद लिए हैं। अब जो ताजा रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उनके मुताबिक साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने भी फिल्म के तेलुगु राइट्स खरीद लिए हैं। Also Read - Pushpa Release Date: Allu Arjun ने कर दिया ऐलान, क्रिसमस के मौके पर आमिर खान से टकराएंगे 'आइकॉन स्टार'

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म डायरेक्टर मार्टिन प्राकट ने पुष्टि करते हुए बताया है कि स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ने अपने होम प्रोडक्शन 'गीता आर्ट्स' के तहत तेलुगु रीमेक के राइट्स खरीद लिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस पहले से ही कुछ निर्देशकों के साथ तेलुगु में फिल्म का रीमेक बनाने के लिए बातचीत कर रहा है। मेकर्स जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा करने के लिए बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जॉन अब्राहम ने भी फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए राइट्स खरीदे हैं।

तमिल रीमेक के लिए गौतम वासुदेव मेनन ने इस हिट फिल्म को निर्देशित करने की पुष्टि की है। प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स अभी शेयर नहीं की गई हैं। 'नयट्टू' 8 अप्रैल, 2021 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कुंचाको बोबन (Kunchacko Boban), जोजू जॉर्ज (Joju George) और निमिषा सजयन (Nimisha Sajayan) ने अहम भूमिका निभाई थी। राजेश राजेंद्रन इस फिल्म के एडिटर थे और उसका गानें विष्णु विजय ने कंपोज किए थे। अब इस फिल्म को तमिल, तेलुगू और हिन्दी सहित तीन भाषाओं में बनाया जाएगा। Also Read - Allu Arjun की Pushpa 2 में हुई इस धांसू बॉलीवुड स्टार की एंट्री, टिकट खिड़की पर मचेगा बवाल