ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • Toxic: कियारा-हुमा के बाद अब Nayanthara की धांसू एंट्री, बोल्ड लुक देख फैंस के उड़े होश, यश की फिल्म...

Toxic: कियारा-हुमा के बाद अब Nayanthara की धांसू एंट्री, बोल्ड लुक देख फैंस के उड़े होश, यश की फिल्म में बनेंगी 'गंगा'

Nayanthara In Toxic: साउथ सुपरस्टार यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' लगातार चर्चा में है. पहले कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी के लुक्स ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाई थी, लेकिन अब नयनतारा का लुक देखकर फैंस के होश ही उड़ गए हैं.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: December 31, 2025 4:05 PM IST

Toxic: कियारा-हुमा के बाद अब Nayanthara की धांसू एंट्री, बोल्ड लुक देख फैंस के उड़े होश, यश की फिल्म में बनेंगी 'गंगा'

Nayanthara First Look Out From Toxic: साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. पहले कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी के लुक्स ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाई थी और अब नयनतारा की दमदार एंट्री ने फिल्म को लेकर बज और तेज कर दिया है. 31 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म से नयनतारा का पहला लुक रिलीज किया, जिसे देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं.

Also Read
Nayanthara Birthday: इस डायरेक्टर पर दिल हार बैठी थीं नयनतारा, 2 बच्चों के पिता से शादी करने के लिए बदला धर्म

नयनतारा इस लुक से मचाएंगी धमाल

फिल्म 'टॉक्सिक' में नयनतारा 'गंगा' नाम के किरदार में नजर आएंगी. यश ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नयनतारा का यह बोल्ड और स्टाइलिश लुक शेयर किया है. तस्वीर में नयनतारा का अंदाज बेहद स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस से भरा और मिस्टीरियस नजर आ रहा है. उनके लुक को देखकर साफ है कि उनका किरदार फिल्म में काफी अहम होने वाला है.

Also Read
साउथ की लेडी सुपरस्टार 'नयनतारा' की इन 7 फिल्मों को एक बार जरूर देखें, OTT प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

TRENDING NOW


पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, 'पेश है टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स से गंगा के रूप में नयनतारा.' इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर फैंस लगातार इस लुक की तारीफ कर रहे हैं और फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं.

पहले से कियारा और हुमा का नाम चर्चा में छाया है

नयनतारा से पहले मेकर्स फिल्म से कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी के लुक्स भी शेयर कर चुके हैं. दोनों एक्ट्रेसेस के पोस्टर्स को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. अब नयनतारा की एंट्री के बाद फिल्म की स्टारकास्ट और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है.

दमदार स्टारकास्ट और ग्रैंड रिलीज

'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को गीतु मोहनदास डायरेक्ट कर रही हैं. यह फिल्म इंग्लिश और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी, जिससे इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिलने की उम्मीद है. यश, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और नयनतारा के अलावा फिल्म में तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

रिलीज डेट पर होगी बड़ी टक्कर

मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 19 मार्च 2026 तय की है. खास बात यह है, कि इसी दिन रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' भी सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर, नयनतारा का लुक सामने आने के बाद 'टॉक्सिक' को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि यश की यह 'टॉक्सिक फेयरीटेल' पर्दे पर कितना धमाल मचाती है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
Tags Entertainment News Kiara Advani Nayanthara Toxic Yash