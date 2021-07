Prabhas के बाद इस धांसू सुपरस्टार के साथ बनेगी Deepika Padukone की जोड़ी !!

After Prabhas, Deepika Padukone to work with Rajnikanth: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) जल्दी ही अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) स्टारर निर्देशक नाग अश्विन (Nag Ashwin) की फिल्म में नजर आने वाली है। इस फिल्म को शुरूआती तौर पर प्रोजेक्ट 'के' नाम दिया गया है। बीते दिनों ही, फिल्म की शूटिंग का पहला शिड्यूल बीते दिन शुरू किया गया है। जिसकी पहली झलक सुपरस्टार प्रभास ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके दी थी। इस तस्वीर में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के लिए क्लैप करते दिख रहे थे। जबकि अमिताभ बच्चन का लुक बैकग्राउंड ब्लर होने की वजह से छुप रहा था। फिल्म के सेट की ये पहली तस्वीर शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा था, 'गुरू पूर्णिमा के अवसर पर... भारतीय सिनेमा के गुरू अमिताभ बच्चन के लिए क्लैप करना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। ये अब शुरू हो रहा है। प्रोजेक्ट के' Also Read - Shraddha Kapoor से लेकर Parineeti Chopra सहित, इन 10 अदाकाराओं के टॉपलेस फोटोशूट ने हिला दी थी इंडस्ट्री

इस साई-फाई फिल्म के लिए दर्शकों के बीच भारी क्रेज है। अब सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म के बाद दीपिका पादुकोण के हाथों एक और बड़ी धमाकेदार फिल्म लगने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दीपिका पादुकोण जल्दी ही कॉलीवुड सुपरस्टार रजनीकांत (Rajnikanth) की अगली फिल्म में नजर आने वाली हैं। कहा जा रहा है कि अन्नाथे (Annaatthe ) के बाद रजनीकांत अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में हैं। उनकी इस फिल्म अन्नाथे की शूटिंग करीब-करीब पूरी हो चुकी है। फिल्म के आखिरी शिड्यूल की शूटिंग चेन्नई में चल रही है। जिसके बाद फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क शुरू हो जाने वाला है।

साथ ही उनकी अगली फिल्म का भी प्री-प्रोडक्शन वर्क शुरू हो रहा है। जिसे कन्नुम कन्नुम कोल्लैयादिथाली (Kannum Kannum Kollaiyadithaal) निर्देशक देशसिंह पेरियासाम्य (Desingh Periyasamy) बना रहे हैं। इस फिल्म को थलाइवा 169 कहा जा रहा है। फिल्म को एजीएस एंटरटेनमेंट बैंक रोल करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म के लिए निर्माताओं की पहली पसंद दीपिका पादुकोण हैं और उन्हें इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है।