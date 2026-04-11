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रजनीकांत-चिरंजीवी के बाद अब कमल हासन ने लिया 'जन नायकन' के लिए स्टैंड, कहा- 'यह सिर्फ हादसा नहीं'

साउथ सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज से पहले हुई पायरेसी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोहराम मचा दिया है. फिल्म के एचडी प्रिंट लीक होने पर दिग्गज एक्टर कमल हासन ने सिस्टम को आड़े हाथों लिया है. 

By: Shreya Pandey  |  Published: April 11, 2026 8:13 AM IST

रजनीकांत-चिरंजीवी के बाद अब कमल हासन ने लिया 'जन नायकन' के लिए स्टैंड, कहा- 'यह सिर्फ हादसा नहीं'
जन नायकन पर कमल हासन ने तोड़ी चुप्पी

भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद ही कभी किसी फिल्म को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ हो, जितना थलापति विजय की आगामी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर हो रहा है. फिल्म अभी बड़े पर्दे पर आई भी नहीं थी कि पायरेसी के लोगों ने इसे अपनी चपेट में ले लिया है. फिल्म का एचडी प्रिंट इंटरनेट पर लीक होने के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर कमल हासन, रजनीकांत और चिरंजीवी एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए हैं.

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कमल हासन ने कही ये बात

दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने इस घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है. सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने इसे एक सिस्टेमिक फेल्योर करार दिया. हासन का तर्क है कि यह लीक कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अनिश्चितता का नतीजा है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "अगर फिल्म के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली गई होती, तो आज पायरेसी के हाथ इतने मजबूत नहीं होते हैं." उनके अनुसार, सेंसर सर्टिफिकेट मिलने में हुई अत्यधिक देरी ने दर्शकों और फिल्म के बीच एक दूरी पैदा की, जिसका फायदा पायरेसी माफिया ने उठाया.

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कला पर हमला है पायरेसी

कमल हासन ने पायरेसी को किसी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर बताया. उन्होंने कहा कि यह केवल एक फिल्म का लीक होना नहीं है, बल्कि उन हजारों तकनीशियनों और कलाकारों की मेहनत पर हमला है जिन्होंने दिन-रात एक करके इस सिनेमा को रचा है. उन्होंने उन ईमानदार निर्माताओं, थिएटर मालिकों और एग्जिबिटर्स का पक्ष लिया जिनका करोड़ों का निवेश अब दांव पर लगा है. हासन ने सवाल उठाया कि अगर सरकारी तंत्र और कानून ही फेल हो जाएं, तो एक क्रिएटर अपनी कला की रक्षा कैसे करेगा?

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सर्टिफिकेशन की देरी बनी वजह

गौरतलब है कि 'जन नायकन' के कंटेंट को लेकर सेंसर बोर्ड के साथ कुछ पेंच फंसे थे, जिसके कारण रिलीज में देरी हो रही थी. कमल हासन ने इसी पॉइंट को पकड़ा है. उनका मानना है कि जब किसी अवेटेड फिल्म का कानूनी रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, तो लोग मजबूरन गैर-कानूनी रास्तों की तलाश करने लगते हैं. उन्होंने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तेजी से सर्टिफिकेशन हो और फिल्मों को बिना वजह लटकाया न जाए. पायरेसी करने वालों के खिलाफ रियल-टाइम एक्शन हो औऱ इंटरनेट से लीक वीडियो को तुरंत हटाने की तकनीक अपनाई जाए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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