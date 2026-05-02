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रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' देख राम गोपाल वर्मा ने तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले- 'ये तबाही है’

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है. दिग्गज निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 2, 2026 2:07 PM IST
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राम गोपाल वर्मा ने की 'राजा शिवाजी' की तारीफ

मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता पर बनी फिल्म 'राजा शिवाजी' ने 1 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देते ही इतिहास रच दिया है. रितेश देशमुख के निर्देशन और एक्टिंग वाली इस फिल्म को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है, वहीं फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज भी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इसी लिस्ट में जाने-माने निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने फिल्म को लेकर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

राम गोपाल वर्मा ने की तारीफ

हमेशा अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले राम गोपाल वर्मा ने 'राजा शिवाजी' देखने के बाद रितेश देशमुख की जमकर सराहना की. उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर जेनेलिया देशमुख को टैग करते हुए लिखा कि “यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है.” आरजीबी ने रितेश के एक्टिंग की तारीफ में कहा, "रितेश निर्देशक और एक्टर दोनों ही रूपों में कमाल कर रहे हैं. फिल्म में उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वह साक्षात शिवाजी महाराज का पुनर्जन्म हों."

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बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन धमाका

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'राजा शिवाजी' ने ओपनिंग डे पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. फिल्म ने भारत में अपने पहले दिन करीब 11.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने अपनी मूल भाषा मराठी में 8.00 करोड़ की शानदार कमाई की. वहीं हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी फिल्म का क्रेज दिखा और इसने 3.35 करोड़ बटोरे. महाराष्ट्र के सांगली, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में सिनेमाघरों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड नजर आए, जो फिल्म की जबरदस्त ऑक्यूपेंसी को दिखाते हैं.

मराठा साम्राज्य की शौर्य गाथा

यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के शुरुआती जीवन और उनके द्वारा स्वराज्य की स्थापना के संघर्ष पर आधारित है. रितेश देशमुख ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है और साथ ही इसका निर्देशन और लेखन भी खुद किया है. फिल्म की भव्यता और युद्ध सीन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है.

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सितारों से सजी है फिल्म

'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख के अलावा बॉलीवुड के कई और बड़े नाम शामिल हैं. फिल्म में अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, जेनेलिया देशमुख, फरदीन खान, भाग्यश्री और महेश मांजरेकर जैसे मंझे हुए कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं. जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है. जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले बनी इस फिल्म ने मराठी सिनेमा को एक नए ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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