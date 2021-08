Ponniyin Selvan से लीक हुआ Aishwarya Rai Bachchan का लुक, गहनों से लदी, भारी साड़ी में आईं नजर

Aishwarya Rai Bachchan's look leaked from Ponniyin Selvan: बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की अपकमिंग फिल्म पोन्नियन सेल्वम (Ponniyin Selvan) को लेकर इन दिनों खूब चर्चा है। इस फिल्म को ऐश्वर्या राय बच्चन के पसंदीदा निर्देशक मणिरत्नम (Mani Ratnam) बना रहे हैं। फिल्म निर्देशक मणिरत्नम के निर्देशन में बन रही ये मेगा बजट फिल्म एक मल्टीस्टारर है। जिसमें कई दिग्गज सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म में अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन एक अहम किरदार में नजर आएंगी। वो फिल्म में रानी का किरदार निभाने वाली हैं। अब हाल ही में इस पीरियड ड्रामा फिल्म की शूटिंग से अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन का एक लुक सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। Also Read - शादी से पहले किसी और के साथ लिवइन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं बॉलीवुड की ये 7 एक्ट्रेस, लिस्ट में हैं कई बड़े नाम

लीक हुई इस फोटो में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन लाल रंग की सिल्क की साड़ी में भारी गहनों से लदी हुई नजर आ रही हैं। फोटो में ऐश्वर्या राय बच्चन बिल्कुल महारानी के अवतार में दिख रही हैं। साथ ही फिल्म की टीम के क्रू मेंबर एक्ट्रेस के ईर्द-गिर्द उन्हें हेल्प करते दिख रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन की वायरल हुई ये फोटो आप यहां देख सकते हैं।



पोन्नियन सेल्वम एक तमिल फिल्म है। जिसे निर्माता पैन इंडिया स्तर पर बनाने की तैयारी में है। ये फिल्म बाहुबली की तर्ज पर एक एक्शन-ड्रामा वाली पीरियड ड्रामा फिल्म है। जिसे खुद निर्देशक मणिरत्नम ने लिखा है। फिल्म को मणिरत्नम खुद को-प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। ये एक मेगा बजट फिल्म है। जिसे कथित तौर पर करीब 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ बनाया जा रहा है। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ-साथ ऐश्वर्या लक्ष्मी, चियान विक्रम, कार्थी और तृषा कृष्णनन नजर आने वाले हैं। फिल्म को लायका प्रोडक्शन बैंकरोल कर रहा है। इस फिल्म का संगीत जाने-माने कंपोजर ए.आर रहमान बना रहे हैं। इसकी रिलीज डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है। हालांकि माना जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल 2022 तक ही सिल्वर स्क्रीन पर पहुंच पाएगी।