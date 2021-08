मुंबई में आशियाना तलाश रही है Ajay Devgn की ये हीरोइन, छोड़ा विदेशी पति का अंगना

Ajay Devgn's Drishyam fame actress Shriya Saran is hunting home in Mumbai: साउथ फिल्म अभिनेत्री श्रेया सरन (Shriya Saran) काफी दिनों से अपने विदेशी पति आंद्रेई कोसचीव (Andrei Koscheev) संग मुंबई लौट आई हैं। साउथ के इस चर्चित कपल ने साल 2018 में आंद्रेई कोसचीव संग शादी रचाई थी। इसके बाद एक्ट्रेस अपने पति के साथ बार्सिलोना (Barcelona) में शिफ्ट हो गई थी। ये कपल इतने दिनों वही रह रहा था। फिल्म स्टार श्रेया सरन और आंद्रेई कोसचीव अक्सर ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर फैंस को अपनी जिंदगी की झलक दिखाते रहते थे। मगर अब एक्ट्रेस ने मुंबई लौटने का फैसला ले लिया है। जिसके बाद बीते दिन ही ये कपल इंडिया लौट आया है। Also Read - Samantha Akkineni से लेकर Anushka Shetty तक, इन साउथ अदाकाराओं ने अपने किरदार के लिए रूप रंग में किया भयंकर बदलाव

श्रेया सरन ने मुंबई लौटते ही अपने लिए नए घर की तलाश शुरू कर दी है। जिसकी जानकारी एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों के जरिए दी है। इन तस्वीरों में श्रेया सरन पति के साथ मुंबई की सड़कों पर नया घर ढूंढती दिख रही हैं। ये फोटोज आप यहां देख सकते हैं।

रशियन हैं श्रेया सरन के पति

फिल्म स्टार श्रेया सरन के पति आंद्रेई कोसचीव रूस से ताल्लुक रखते हैं। वो एक जाने-माने टेनिस प्लेयर भी हैं। जिन्होंने रशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताएं जीती भी हैं। इसके अलावा श्रेया सरन के पति आंद्रेई कोसचीव एक बिजनेसमैन भी हैं। वो कई रेस्टोरेंट्स की चेन के मालिक हैं। इसके अलावा वो एक लेक्चरर के तौर पर भी काम कर चुके हैं।

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम से बनी थी हिट जोड़ी

फिल्म स्टार श्रेया सरन साउथ की जानी-मानी फिल्म स्टार हैं। वो बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। श्रेया सरन ने अजय देवगन (Drishyam) स्टारर फिल्म दृश्यम से खासी लोकप्रियता पाई थी। अब ये सुपरहिट ऑन स्क्रीन जोड़ी जल्दी ही निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में श्रेया सरन अजय देवगन की पत्नी के किरदार में दिखाई देंगी।