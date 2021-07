Soorarai Pottru हिंदी रीमेक में हुई इस बॉलीवुड सुपरस्टार की एंट्री, Suriya Sivakumar को भूल जाएंगे फैंस !!

Akshay Kumar to star in Suriya Sivakumar's Soorarai Pottru remake: साउथ फिल्म स्टार सूर्या शिवकुमार (Suriya Sivakumar) की बीते साल रिलीज हुई फिल्म सोरराई पोटरु (Soorarai Pottru) ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया था। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था। हालांकि ये फिल्म थियेटर पर रिलीज नहीं हो पाई थी और कोरोना काल के चलते मेकर्स ने फिल्म को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ही रिलीज करने का फैसला किया था। फिल्म में सूर्या शिवकुमार की खूब तारीफें हुईं और ये फिल्म जबरदस्त हिट रही थी। अब सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म को हिंदी में भी बनाने की तैयारी चल रही है। Also Read - Vikram Vedha और Master समेत इन 11 साउथ ब्लॉकबस्टर फिल्मों का बनेगा हिंदी रीमेक, किसी में Akshay Kumar तो किसी में नजर आएंगे Ajay Devgn

रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को हिंदी में सुधा कोंगरा डायरेक्ट करेंगी। इतना ही नहीं, सूर्या शिवकुमार के किरदार के लिए एक बड़े बॉलीवुड सितारे को चुन लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हिंदी रीमेक में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इस किरदार को पर्दे पर निभाते दिखेंगे। दिलचस्प बात ये है कि अक्षय कुमार स्टारर इस हिंदी रीमेक फिल्म को सूर्या शिवकुमार के बैनर 2डी एंटरटेनमेंट और विक्रम मल्होत्रा के प्रोडक्शन तले बनाया जाने वाला है। अक्षय कुमार के सुपरहिट साउथ फिल्मों के ब्लॉकबस्टर हिंदी रीमेक की वजह से निर्माताओं की वो पहली पसंद है।

इससे पहले भी अक्षय कुमार साउथ की कई हिट फिल्मों के सुपरहिट रीमेक दे चुके हैं। इतना ही नहीं, इन सभी फिल्मों में अक्षय कुमार ने अपनी छाप भी दर्शकों के दिलो-दिमाग पर छोड़ी है। भूल भूलैया, राउडी राठौर, लक्ष्मी से लेकर अक्षय कुमार ने कई हिट साउथ फिल्मों के हिंदी रीमेक दिए हैं। सूर्या शिवकुमार की फिल्म सोरारई पोट्टारू एयर डेक्कन के फाउंडर जीआर गोपीनाथ की जिंदगी पर आधारित है। तो क्या आप अक्षय कुमार को इस फिल्म के हिंदी रीमेक में देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।