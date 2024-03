Allu Arjun gets a grand welcome at Vizag: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'पुष्पा 2' को लेकर चर्चा में हैं। सुपरस्टार अल्ल अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर निर्देशक सुकुमार की इस फिल्म को लेकर फैंस पलके बिछाए बैठे हैं। इस फिल्म की शूटिंग अब आंध्रप्रदेश के वैजाग (विशाखापट्टनम) में हो रही है। जहां हाल ही में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी इस फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वैजाग में अल्लू अर्जुन का ग्रैंड वेलकम हुआ। जिसकी तस्वीरें और वीडियोज इंस्टाग्राम पर आते ही वायरल होने लगे। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने यहां कार में धमाकेदार एंट्री मारी। Also Read - गदर मचाने की तैयारी में हैं ये 10 साउथ सुपरस्टार्स, इन अपकमिंग फिल्मों को देख उड़ेंगे बॉलीवुड वालों के होश

जहां उनकी एक झलक के लिए लोग उतावले दिखे। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में वायरल हुए वीडियो में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पर फूलों की बारिश होती हुई दिखी है। फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन के इस ग्रैंड वेलकम की झलक 'पुष्पा 2' के मेकर्स ने भी एक वीडियो के जरिए फैंस को दिखाई है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के इस ग्रैंड वेलकम की झलक फैंस के साथ शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'प्रशंसकों का सैलाब अल्लू अर्जुन का स्वागत करने के लिए उमड़ा। पुष्पा 2 की ग्रैंड रिलीज 15 अगस्त 2024 तक।' इस वीडियो को आप यहां देख सकते हैं।

'पुष्पा 2' स्टार का स्वैग देख खुशी से झूमे फैंस

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी 'पुष्पा 2' का ग्रैंड वेलकम देख फैंस खुशी से झूमते दिखे। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने उन्हें असली सुपरस्टार बता डाला है। जबकि, एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट कर लिखा, '15 अगस्त 2024 को बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट हो जाएगा।' कई यूजर्स इसके साथ ही 'पुष्पा 2' पर अपना प्यार लुटाते दिख रहे हैं।

इतने करोड़ रुपये में बन रही है 'पुष्पा 2'

बता दें कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी 'पुष्पा 2' को मेकर्स भारी-भरकम बजट के साथ बना रहे हैं। इस मूवी को बनाने में मेकर्स ने करीब कथित तौर पर पूरे 500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। फिल्म के इस भारी-भरकम बजट के साथ ही निर्माताओं पर फैंस की कसौटी पर खरा उतरने का दबाव है। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म 'पुष्पा' के पहले भाग ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। इस मूवी ने वर्ल्डवाइड स्तर पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली थी। जबकि, फिल्म ने अकेले हिंदी बॉक्स ऑफिस से ही 100 करोड़ रुपये कमा लिए थे। ऐसे में मूवी के दूसरे भाग से भी दर्शकों को भारी उम्मीदें हैं। तो क्या आप इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।