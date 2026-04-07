AA26xA6: अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर फैंस को मिलेगा तोहफा, नई फिल्म का टाइटल होगा रिवील, नोट कर लें टाइम

Allu Arjun New Movie Title: साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म AA26xA6 अनाउंसमेंट के बाद से चर्चा में बनी हुई है. अब एक्टर ने बताया है कि उनके जन्मदिन पर इस नई फिल्म का टाइटल रिवील किया जाएगा.

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की अपकमिंग फिल्म AA26xA6 को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अब अल्लू अर्जुन के तमाम चाहने वाले फैंस को अपना पसंदीदा स्टार के जन्मदिन पर तोहफा मिलने वाला है. दरअसल, एक्टर ने बताया है कि 8 अप्रैल को उनके बर्थडे पर AA26xA6 का टाइटल रिवील किया जाएगा. अल्लू अर्जुन की इस पोस्ट के पाद फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं. आइए जानते हैं कि 8 अप्रैल को किस टाइम पर एक्टर की नई फिल्म का टाइटल सामने आएगा.

अल्लू अर्जुन की नई फिल्म पर आया ये अपडेट

अल्लू अर्जुन की नई फिल्म डायरेक्टर एटली कुमार के साथ आने वाली है. ये अल्लू अर्जुन की 26वीं और एटली की छठी फिल्म है. इसलिए इस फिल्म का नाम AA26xA6 रखा गया. अल्लू अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें एक जानवर का पंजा दिखाई दे रहा है, जिसके बहुत लंबे नाखून दिखाई दे रहे हैं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म एक क्रीचर स्टाइल सुपरहीरो ड्रामा हो सकती है. इस पोस्ट के साथ अल्लू अर्जुन ने लिखा है, टाइटल पोस्टर कल सुबह 11 बजे आएगा. बताते चलें कि एक्टर 8 अप्रैल यानी कल 44वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. अल्लू अर्जुन की पोस्ट पर फैंस कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'बीस्ट अवतार लोडिंग.' एक फैन ने लिखा है, 'इंतजार कर रहा हूं.' एक फैन ने लिखा है, '3000 करोड रुपये कमाए फिल्म.' एक फैन ने लिखा है, 'एक और ब्लॉकबस्टर आ रही है.' वहीं, फैंस अल्लू अर्जुन को एडवांस में जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं.

अल्लू अर्जुन की पाइपलाइन में हैं कई मूवीज

एटली कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली AA26xA6 में अल्लू अर्जुन के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण काम करते नजर आएंगी. इन दोनों स्टार्स को एक साथ देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. अल्लू अर्जुन फिल्म AA26xA6 के अलावा डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ एक फिल्म में काम करते नजर आएंगे. बताते चलें कि अल्लू अर्जुन पिछली बार साल 2024 के दिसंबर सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'पुष्पा 2' में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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